Le Slip Français dévoile sa première collection de produits « Paris 2024 »

Les prochains mois s’annoncent sportif chez Le Slip Français ! En plus d’un accord avec le XV de France à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023, la marque de sous-vêtements s’est également associée à Paris 2024.

A un peu plus d’un an des Jeux Olympiques et Paralympiques, Le Slip Français présente sa collection de produits sous licence officielle Paris 2024. Une première capsule composée de slips (évidemment) mais également de boxers (40€), chaussettes (21€), chaussons (65€), culottes (30€), brassières femmes (50€), shorts de pyjama (65€), t-shirts (70€),…

« Le sport a toujours fait partie de l’ADN du Slip Français »

Pour accompagner la promotion de cette collection, une vidéo promotionnelle a été tournée en présence de Tony Estanguet, Président de Paris 2024 et Guillaume Gibault, Fondateur de la marque Le Slip Français.

« En tant que marque française engagée dans la fabrication locale et le made in France depuis plus de 10 ans, soutenir nos équipes nationales et les évènements sportifs qu’accueille notre pays, c’était comme une évidence » nous précisait Guillaume Gibault, il y a quelques mois. « Le sport a toujours fait partie de l’ADN du Slip Français […] Ces collections capsules sont les premières d’une longue série pour accompagner tous les champions à la maison. Notre équipe, c’est le Made in France. »

Selon nos informations, cette collection Paris 2024 du Slip Français sera incarnée par un visage, à l’image de Vincent Clerc qui accompagne la collection France Rugby. L’identité du futur ambassadeur pourrait être dévoilé à l’automne.

Les chaussons « Paris 2024 »

Notre coup de coeur de cette première collection ? Les Charentaises du Slip Français vendues au prix de 65 euros. Idéal pour compléter la tenue du supporter qui n’a pas pu acheter de billets pour les JO et qui suivra l’évènement à la télévision. Quoi que, les chaussons en laine risquent d’être un peu chaud en plein été…

Le slip Paris 2024, future star des produits dérivés des JO de Paris 2024 ?

Pour offrir ou vous offrir le slip Paris 2024, il faudra débourser la somme 40 euros. Reste à savoir si ce slip a la potentiel pour devenir l’un des goodies phares de la prochaine olympiade. Il y a quelques mois, le comité d’organisation tablait sur 129,8 millions de revenus issus du merchandising et produits dérivés.

