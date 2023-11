Le Slip Français dévoile une collection avec Matthias Dandois 

Le Slip Français accueil Matthias Dandois, 9 fois champions du monde de BMX, comme nouvelle égérie et dévoile une première collection.

« Collaborer avec Le Slip Français, cette marque emblème du Made in France, fait le plus grand sens pour moi. Elle va avec les valeurs que je veux véhiculer. » explique Matthias Dandois. Nonuple champion du monde de BMX, il est est donc la tête d’affiche d’une collection de 4 articles brandés Le Slip Français.

Un boxer décliné en 2 modèles, une paire de chaussettes et un cordon ceinture composent cette collection que Matthias Dandois, par ailleurs ambassadeur Dockers, a lui même imaginé. « Colorée, vive et techniquement parfaite pour sa pratique » explique Le Slip Français, il faudra compter 47€ pour ces « underwear », 27€ pour les chaussettes mi-hautes en coton et 25€ pour le cordon ceinture.

Le Slip Français de plus en plus sportif

Comme en témoigne sa récente collaboration avec France Rugby et la campagne « Le Slip de match » avec le joueur du XV de France Matthieu Jalibert, Le Slip Français ne cesse d’accroître sa présence dans le sport.

Aujourd’hui c’est donc au BMX, qui sera d’ailleurs une discipline olympique à Paris 2024, que la marque s’attaque. D’ailleurs, Le Slip Français propose également une collection de produits sous licence Paris 2024.

L’inscription « Today was a good day » (« Aujourd’hui était un bon jour »), qui semble être l’un des slogans de Matthias Dandois, figure également sur les boxers et les chaussettes. L’ensemble de la collection est disponible sur le site Leslipfrançais.fr.

