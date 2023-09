Le Stade Français Paris dévoile son burger avec le restaurant « Père & Fils » du chef Yannick Alléno

Alors que le TOP 14 est en pause pour cause de Coupe du Monde de Rugby 2023, le Stade Français Paris a lancé un burger signature en association avec le restaurant « Père & Fils » du chef Yannick Alléno.

Baptisé « Le Stadiste », le burger frappé du blason du club se compose d’une viande de bœuf de race jersiaise, de bacon croustillant et de cheddar. Une sauce Savora et pickles de concombre croquants accompagne le tout. Un burger vendu au prix de 21 euros (ou 25€ en menu).

« Père & Fils est un lieu de vie où l’on aime rire, s’amuser, et c’est ce que nous avons fait en créant Le Stadiste. Nous allons diffuser les matchs au restaurant pour que chacun puisse venir passer un bon moment et encourager l’équipe du Stade Français Paris » commente Yannick Alléno, Chef trois étoiles, dans un communiqué.

« Le Stade Français Paris se réjouit de cette collaboration avec un acteur majeur, dynamique et novateur de la gastronomie. Le rugby, c’est l’engagement, la passion, l’exigence mais aussi des moments festifs » ajoute Thomas Lombard, Directeur Général du Stade Français Paris. « Nous sommes fiers de partager ces valeurs essentielles avec le Chef étoilé Yannick Alléno et son adresse street-food parisienne qui symbolise la convivialité, la créativité et l’excellence ».

Un burger disponible dans le restaurant « Père & Fils » et en livraison. Un burger en édition limitée pour cette rentrée qui devrait revenir plus tard dans la saison (24/25 février pour Racing 92, 27/28 avril pour Clermont, 11/12 mai pour Toulouse)

