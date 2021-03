Maillot anniversaire, Mur Rouge, Statue… Le Stade Rennais célèbre ses 120 ans avec de nombreuses activations

Aujourd’hui, 10 mars 2021, le Stade Rennais FC fête ses 120 ans. Pour l’occasion, le club portera un maillot anniversaire ce soir pour son match de Ligue 1 Uber Eats contre l’Olympique de Marseille.

Equipementier du Stade Rennais, Puma a logiquement souhaité rendre hommage aux 120 ans du club qui est désormais coaché par Bruno Génésio.

« Sur une base entièrement noire, le maillot se pare d’une bande rouge verticale rappelant le maillot du centenaire du club ainsi que d’un blason anniversaire du SRFC et d’un logo PUMA de couleur dorée. Il sera accompagné d’un short et de chaussettes noirs » précise le Stade Rennais.

𝟏𝟐𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐮𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫𝐬 𝐦𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞́𝐬 𝐚𝐮 𝐟𝐞𝐫 𝐑𝐨𝐮𝐠𝐞. 🔥 Découvrez notre maillot exclusif pour l'anniversaire du club. 👀 👋 @pumafootball

—#ForeverFaster#AuFerRouge pic.twitter.com/r3wHvddIKJ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 10, 2021

Côté merchandising, le maillot anniversaire est en vente au prix de 120 euros en version authentique et en édition limitée.

De nombreuses activations à destination des fans

En parallèle à ce maillot anniversaire, le Stade Rennais a également lancé la campagne « Au fer rouge » décliné notamment sur le site internet auferrouge.com. Une plateforme qui est le point de départ de nombreuses activations comme un « générateur de souvenirs » ou encore « le mur rouge » qui invite les supporters du club à partager leurs plus beaux clichés de fans afin de créer la plus grande mosaïque jamais créée au SRFC. Un mur Rouge qui prendra vie plus tard sous forme de bâches pour l’habillage des grilles du Roazhon Park.

Ce matin, le Stade Rennais F.C. organisait ainsi une conférence de presse pour présenter les différentes activations liées à l’anniversaire des 120 ans du club. Une conférence qui était diffusée sur la nouvelle chaîne Twitch du club breton en présence de Jacques Delanoë, Président du Conseil d’Administration et Romain Danzé, ambassadeur du club.

À partir de ce soir pour #OMSRFC et jusqu'à la fin de la saison, le @staderennais jouera avec ce maillot anniversaire noir, rouge et or ! pic.twitter.com/141D48O7hc — Rennes Ville et Métropole (@metropolerennes) March 10, 2021

Enfin, précisons que le Stade Rennais FC a également décidé de rendre hommage à Jean Prouff (1919-2008), ancien joueur et entraîneur du club breton, en installant une statue grandeur nature en bronze réalisée par l’artiste rennaise Annick Leroy dans les travées du Roazhon Park.