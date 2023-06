Le TOP 100 des clubs de football les plus suivis sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook et TikTok (juin 2023 – CIES)

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire du Football CIES dresse le classement des 100 clubs de football les plus suivis sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok et Twitter.

Un classement réalisé avant l’effet Messi sur l’Inter Miami

Un relevé des compteurs effectué au début du mois de juin et avant que Lionel Messi annonce sa volonté de rejoindre l’Inter Miami. La franchise de Major League Soccer (MLS) a considérablement boosté sa communauté digitale depuis. A date, le club appartenant notamment à David Beckham, Jorge et Jose Mas, affiche 8,1 millions de followers sur Instagram. En cumulant les 4 réseaux sociaux pris en compte par le CIES, l’Inter Miami est le 38ème club de football le plus suivi aujourd’hui avec 13,4 millions de followers cumulés, devant des clubs comme l’Olympique Lyonnais, Everton, Santos FC, FC Porto,…

Le TOP 100 des clubs de football sur les réseaux sociaux (juin 2023 – CIES)

Selon les chiffres du CIES, c’est donc le Real Madrid qui arrive en tête de ce TOP 100 avec 362 millions de followers cumulés sur Instagram, Facebook, TikTok et Twitter au début du mois de juin 2023. Les Merengue sont suivis de près par le rival catalan, le FC Barcelone avec 342 millions d’abonnés.

Manchester United est 3ème avec 206 millions de followers cumulés. Le Paris Saint-Germain (187 millions) ainsi que la Juventus (144 millions) complètent le TOP 5.

Fait intéressant, le club brésilien de Flamengo (49,7 millions) possède plus de followers que le Borussia Dortmund (46,8 millions) ou que l’Atlético de Madrid (45,1 millions). Dans le Top 20, Al Nassr se place à la 19e position avec 32,2 millions d’abonnés, bien aidé par l’arrivée de Cristiano Ronaldo.

