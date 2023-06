Le TOP 50 des marques de clubs de football les plus valorisées selon Brand Finance (« Brand Finance Football 50 2023 »)

Aujourd’hui, le cabinet de conseil en évaluation de marque Brand Finance a publié son dernier rapport annuel portant sur la valorisation des marques de clubs de football avec le « Brand Finance Football 50 2023 ».

Ici, le cabinet ne calcule pas la valorisation d’un club dans son ensemble (pour une revente par exemple) comme le propose Forbes mais s’intéresse uniquement à la valeur de la marque.

Pour son rapport 2023, Brand Finance place Manchester City en tête du classement avec une valeur de la marque en hausse de 13 % pour atteindre 1,506 milliard d’euros. A la seconde position, on retrouve le Real Madrid qui occupait la première place ces 4 dernières années. Le club espagnol a une « brand value » estimée à 1,458 milliard d’euros. Le podium est complété par le FC Barcelone avec une valeur de la marque à 1,374 milliard d’euros.

3 clubs français dans le classement

Dans le TOP 50 dressé par Brand Finance, on retrouve 3 clubs français avec le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais.

Le PSG dépasse le Bayern Munich et occupe la 6ème place des marques de club de football les plus valorisées avec 1,1 milliard d’euros (+10%). L’acquisition, certe coûteuse, de la formidable équipe a apporté une énorme valeur commerciale à la marque, avec 11 nouveaux partenaires de sponsoring signés après l’arrivée de Messi au club qui devraient amasser 310 millions d’euros de revenus avant la saison 2022-23″ explique Brand Finance « Cette initiative stratégique a renforcé l’engagement des fans dans le monde entier avec la marque et a, à son tour, augmenté les revenus, avec plus d’un million de maillots vendus dont 60 % avec le numéro et le nom de Messi. Les revenus du PSG les jours de match ont également augmenté en raison d’une forte augmentation des ventes de billets, avec des milliers de fans impatients de voir certains des noms les plus emblématiques du football jouer au Parc des Princes. »

L’Olympique de Marseille, 28ème du classement, est la 5ème marque de club de football à la croissance la plus rapide cette année dans ce classement « Brand Finance Football 50 2023 » avec +19% pour atteindre 172,77 millions d’euros.

L’Olympique Lyonnais gagne quatre places au classement et se hisse à la 31e place avec une valeur de la marque en hausse de 4 % à 160,07M€.

Au total, la valeur cumulée des marques des 50 clubs s’élève à 20,1 milliards d’euros, dont 44,9% provient des clubs du Royaume-Uni.