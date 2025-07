Le Tour de France affiche son meilleur score UBM depuis 5 ans

Du 5 au 27 juillet, la 112e édition du Tour de France a généré 5 950 UBM, soit une exposition moyenne de 59 contacts par Français. Ce score marque le plus haut niveau médiatique depuis cinq ans et surclasse toutes les éditions post-Covid.

49 % de la couverture assurée par la presse écrite, avec la PQR en tête (1 720 UBM) et L’Équipe comme premier relais (726 UBM).

Deux pics majeurs de médiatisation : le départ et l’arrivée de la Grande Boucle.

Une moyenne de 259 UBM/jour, soit près de 3 expositions par jour et par Français pendant trois semaines.

Un retentissement qui s’impose malgré un contexte politique, social et environnemental dense (intempéries, violences urbaines, annonces politiques).

Qu’est-ce que l’UBM ?

Pour information, l’UBM (pour Unité de Bruit Média) mesure l’impact médiatique des thèmes, des entreprises et des personnalités sur un panel de 120 sources représentatives des médias leaders en audience en France. Ce corpus englobe les supports les plus puissants de la presse papier et online, ainsi que les tranches horaires TV et radio qui génèrent le plus de contacts. Grâce à cette approche, l’UBM permet de quantifier l’intensité de la pression médiatique et de suivre ses évolutions en temps réel.

Comment interpréter l’UBM ?

Avec 10 UBM, tout se passe comme si 10% des français de 15 ans et + avait été exposé une fois à 1 page ou 1 minute d’information sur le sujet étudié. Avec 100 UBM, tout se passe comme si chaque français de 15 ans et + avait été exposé une fois à 1 page ou 1 minute d’information sur le sujet étudié.

