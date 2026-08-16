VOIR LENS-PSG EN DIRECT SUR DAZN

Le RC Lens et le Paris Saint-Germain s’affrontent ce dimanche 16 août 2026 à l’occasion du Trophée des Champions. Une première affiche prestigieuse pour lancer la saison 2026-2027, avec un trophée déjà en jeu.

À quelle heure voir Lens – PSG ?

Le coup d’envoi de Lens – PSG est programmé à 20h45 au stade Bollaert-Delelis. Le RC Lens a été désigné pour accueillir cette 31e édition du Trophée des Champions.

Cette rencontre oppose le PSG, champion de France en titre, au RC Lens, vainqueur de la Coupe de France. Les deux formations s’étaient déjà retrouvées dans cette compétition en 1998, avec une victoire parisienne (1-0).

Sur quelle chaîne TV regarder Lens – PSG ?

Pour suivre Lens – PSG en direct à la télévision, rendez-vous sur Ligue 1+. La chaîne diffusera le Trophée des Champions en direct et en exclusivité à partir de 20h45.

Un abonnement à Ligue 1+ est donc nécessaire pour regarder la rencontre. La chaîne est également accessible par l’intermédiaire de plusieurs distributeurs et opérateurs.

Une offre DAZN + Ligue 1+ à prix réduit

Pour cette nouvelle saison, DAZN propose également Ligue 1+ directement sur sa plateforme avec une offre de lancement intéressante. Jusqu’au 6 septembre 2026, le bundle DAZN + Ligue 1+ est disponible à 14,99 euros par mois pendant les trois premiers mois, puis 22,99 euros par mois pendant les neuf mois suivants, avec un engagement total de 12 mois.

Cette formule permet d’accéder à l’intégralité de la Ligue 1 via Ligue 1+, mais également au catalogue sportif de DAZN, comprenant notamment la Serie A, la Coupe d’Italie, la Coupe du Roi, la Betclic Élite ou encore de nombreux événements de sports de combat. Une offre réservée aux moins de 26 ans à 13,99 euros par mois et sans engagement doit également être proposée au cours du mois d’août.

DÉCOUVRIR L’OFFRE LIGUE 1 + DAZN

Lens – PSG : les informations TV

Match : RC Lens – Paris Saint-Germain

RC Lens – Paris Saint-Germain Compétition : Trophée des Champions 2026

Trophée des Champions 2026 Date : dimanche 16 août 2026

dimanche 16 août 2026 Heure : 20h45

20h45 Stade : Bollaert-Delelis

Bollaert-Delelis Diffusion TV : Ligue 1+, DAZN

Ligue 1+, DAZN Diffusion streaming : Ligue 1+ DAZN

Le PSG tentera de poursuivre sa domination dans la compétition, tandis que Lens aura l’avantage d’évoluer devant son public à Bollaert. Un choc entre deux des meilleures équipes françaises de la saison passée pour décrocher le premier trophée national de la saison.