Léon Marchand – un nouveau titre de Champion du Monde et un Record du Monde qui lui rapportent 50 000 dollars de prize money

Dimanche, Léon Marchand a conservé son titre de champion du monde sur le 400m 4 nages en battant le record du monde détenu par un certain Michael Phelps.

Avec un temps de 4’02’’50 améliorant de plus d’une seconde le précédent record du nageur américain, Léon Marchand réalise une performance sportive qui devrait lui permettre d’attirer un peu plus la lumière à un an environ des Jeux Olympiques de Paris 2024. De quoi booster sa notoriété auprès du grand public, toujours un plus pour séduire de nouveaux sponsors.

Depuis quelques jours, le français âgé de 21 ans est ambassadeur de l’horloger Omega, une marque qui est le chronométreur officiel des mondiaux de natation et également partenaire de longue date de Michael Phelps.

Un record du monde récompensé à hauteur de 30 000$

Avec ce nouveau titre de Champion du Monde et le record du monde battu, le nageur français va empocher la somme de 50 000 dollars.

Dans le détail, la victoire du 400m 4 nages lui rapporte 20 000$ et le nouveau record du monde 30 000$. Au total, lors de ces « World Aquatics Championships Fukuoka 2023 », le prize money s’élève à 5,67 millions de dollars.

Avec ce nouveau titre mondial accompagné d’un nouveau « Word Record », les sponsors de Léon Marchand devraient également lui verser des primes à la performance supplémentaires. Outre Omega, Léon Marchand nage avec un maillot de bain Speedo.

✅ Battre le record du monde de Michael Phelps, devant Michael Phelps 👑 Léon Marchand est champion du monde du 400m 4 nages pic.twitter.com/F05AtolBug — Equipe France (@EquipeFRA) July 23, 2023

