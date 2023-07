Les 10 goodies essentiels à un an des Jeux Olympiques de Paris 2024

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 débutent dans un an et il n’est jamais trop tôt pour s’équiper. Voici notre sélection des 10 meilleures goodies de la boutique officielle des Jeux.

L’excitation grandit de plus en plus dans la tête des Parisiens. La torche vient d’être dévoilée, les premières célébrations pour le J-365 ont déjà eu lieu… Le plus gros événement sportif de la planète se rapproche et pour certains, il est déjà l’heure de s’équiper. La boutique officielle de Paris 2024 propose déjà une variété de goodies et produits dérivés à des prix parfois surprenant.

Le béret JO Paris 2024 – 23€

C’est bien connu, tout parisien qui se respecte à un béret dans sa garde-robe. Celui-là est noir et détient évidemment le logo des jeux. Quoi de plus parisien qu’un béret pour un événement à Paris ?



Le bob Paris 2024 – 20€

Pour les jeunes qui seraient un peu nostalgiques du Tour de France, qui aimeraient un couvre-chef, mais qui ne seraient pas très emballés par le béret, la boutique des jeux a pensé à vous. Voici le « Bob Mascotte JO Paris 2024 » pour enfant.

La mascotte Paris 2024 « made in France » – 45€

En parlant de mascotte, on ne pouvait pas s’en sortir sans les coqueluches de ces Jeux : les Phryges. Modèle olympique ou paralympique, cette peluche est fabriquée (pour certaines références) en France et ça, c’est la classe. Pour le modèle made in France, cette peluche est vendue 39,90€ sur le site de son fabricant Doudou & Compagnie contre 45€ sur la boutique en ligne des Jeux.

Les lunettes de Soleil Julbo x Paris 2024 – 110€

En espérant que le mois de juillet 2024 soit plus ensoleillé que celui de 2023, des lunettes de soleil peuvent être utile. Ce modèle de la marque Julbo Eyewear est vendu 110€ et vous donnera un style… unique.

Le boxer « le slip français »- 48€

Pour assister à des Jeux Olympiques, il faut être confortable. Et ça passe souvent par des sous-vêtements de qualité. Celui-là est fabriqué en France par le Slip Français et permet d’afficher son soutien à Paris 2024 en toute sobriété.

Les chaussons – 78€

Toujours le Slip Français et toujours dans le confortable, ces chaussons aux couleurs des jeux sont vendu 78€. Mais il ne faut pas faire plus que du 42 sinon il n’y a pas votre taille.

Le tote bag – 18€

Amateur de tote bag, attention ! Pour faire ses courses ou simplement se balader, celui de Paris 2024 est la pièce idéale à cotre collection.

Le pin’s Tour Eiffel – 9€

On doit avouer qu’en voyant cette petite mascotte fièrement accrochée à la Tour Eiffel tel King Kong à l’Empire State Building, on a craqué. Pour seulement 9€, ça vaut le coup.



La montre Omega – 8 900€



Alors celle-là n’est pas vendue sur la boutique en ligne de Paris 2024 mais au vu de l’objet, on était obligé de l’ajouter à la liste. Le Chronométreur officiel des JO depuis 1932 a dévoilé la Seamaster Diver 300M Paris 2024 il y a quelques jours et elle fait son effet. On serait même prêt à parier que si James Bond était à Paris pendant ces jeux, il l’aurait au poignet !

Sac de sport Paris 2024 – 50€

En attendant de regarder du sport pendant les JO, vous pouvez continuer d’aller à vos entraînements avec classe.

