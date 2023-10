Les 24 Heures du Mans récompensées lors de la 8ème édition de la Nuit de la RSE

En début de semaine, les 24 Heures du Mans ont reçu le Prix Coup de Cœur du Jury lors de la 8ème édition de la Nuit de la RSE, un événement réunissant 800 professionnels de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Dans le détail, c’est l’initiative « Green Ticket » de la célèbre course d’endurance qui a été mise en avant et récompensée. « Ce prix « Coup de Cœur du Jury » est une reconnaissance de l’engagement continu des 24 Heures du Mans en faveur de la RSE. C’est également un encouragement, pour l’ACO, de poursuivre sa stratégie « Race to 2030 », visant à réduire de 30 % les émissions de CO2 d’ici 2030″ explique l’ACO dans un communiqué.

Pour le centenaire de la course et pour la seconde année consécutive, les organisateurs proposaient le « Green Ticket », billet bas carbone offrant 10% de réduction sur les billets Entrée (Seule ou incluse dans un Pack Entrée + Tribune) pour celles et ceux qui venaient sur le circuit avec des transports vertueux (véhicules hybrides, hybrides rechargeables, électriques, train, TER, sur présentation obligatoire d’un justificatif).

A lire aussi