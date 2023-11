Audiences TV, Twitch, affluences, sponsors… Les chiffres clés du Rolex Paris Masters 2023

Remporté par Novak Djokovic, Rolex Paris Masters dévoile un joli bilan de l’édition 2023 avec plusieurs records notamment sur les réseaux sociaux.

Avec 170 088 visiteurs cumulés, le tournoi parisien a établi son nouveau record d’affluence. Sur le plan télévisuel, son diffuseur Eurosport a enregistré une moyenne de 57 000 spectateurs avec un pic record de 242 000 spectateurs lors de la finale qui opposait Djokovic à Dimitrov.

Sur C8, qui diffusait ce Masters 1000 le week-end uniquement, 526 000 spectateurs en moyenne ont regardé la finale avec un pic à 684 000. Ce qui constitue une nouvelle moyenne record pour une finale depuis que la chaîne diffuse la finale du tournoi (2019).

Une première sur Twitch

C’est principalement sur les réseaux sociaux que le tournoi a établi le plus de records. 27 millions cumulés sur Youtube, un record et une augmentation de 50% par rapport à 2022. Un gain de followers à hauteur de 50%, un record. Plus de 5 millions de vues de la vidéo de Djokovic avec son trophée et les ramasseurs de balles sur Instagram.

Enfin, 113 000 spectateurs uniques ont consommé le tournoi sur Twitch. Pour la première fois, un Masters 1000 a diffusé en direct des matchs de qualifications le 28 octobre dernier. « Commenter ces matchs comme à la maison avec Gilles Simon et des invités qui apportent une expertise tennis et du divertissement est un vrai plus pour les fans. C’était un vrai plaisir de partager les émotions du Rolex Paris Masters en live » nous précise Rivenzi, streamer qui a participé à cette opération.

D’autre part, l’application Rolex Paris Master a été téléchargée 39 000 fois. À noter que sur les 16 partenaires du Rolex Paris Masters, 3 d’entre eux participaient à leur première édition : Lexus, Haier et Taittinger.

