Les créateurs de la Formula E se lancent dans le padel avec le tournoi « Hexagon Cup » à 1 million d’euros de prize money

Sport en pleine croissance, le padel ne cesse de susciter la curiosité des entrepreneurs. Dernier exemple en date avec la création d’un nouveau tournoi, « Hexagon Cup », lancé par les fondateurs de la Formula E (monoplaces électriques) et Extreme E.

Derrière ce nouvel évènement, on retrouve deux espagnols, Enrique Buenaventura et Alejandro Agag. La première de l’Hexagon Cup se déroulera à Madrid du 31 janvier au 5 février 2024. Un prize money d’un million d’euros est annoncé pour les joueurs et joueuses.

Dans le format, la compétition mettra en scène 6 équipes de 6 joueurs avec 3 paires (hommes, femmes et futurs talents). Les deux premiers noms officialisés pour le moment sont Paquito Navarro et Alejandra Salazar.

