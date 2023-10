Les écrans « Reeplay », la botte secrète des entraînements du XV de France

Durant cette Coupe du Monde de Rugby 2023, le XV de France dispose d’écrans mobiles et étanches fournis par la marque castraise Reeplay.

Utiliser la technologie pour progresser. Voilà en somme l’objectif de cette entreprise castraise qui propose des écrans mobiles et étanches pour apporter « une solution de coaching vidéo plus rapide et efficace ». Installés sur des voiturettes de golf électriques ou des petits chariots, ces écrans haute visibilité permettent de visualiser presque instantanément une action, peu importe la condition climatique.

Collaborant avec France Rugby depuis 2017, c’est d’abord aux U20 français que Reeplay fournissait des écrans. Avant qu’en 2019, le XV de France ne demande à son tour ces écrans. En 2022, la société équipera même l’Equipe de France de football pendant la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Il y a quelques semaines, la voiturette électrique a eu les honneurs du journal L’Equipe.

Dans le monde du football, Reeplay travaille également avec l’Olympique Lyonnais, le club de Premier League de Brentford ainsi que le RC Strasbourg. Pour ce qui est du rugby, les clubs de Castres Olympique et du Lou Rugby sont aussi équipés par la marque.

Entreprise en pleine croissance, ce mondial de rugby « à domicile » permet donc à Reeplay de gagner en visibilité sur son propre territoire. D’autant qu’elle fournit également l’équipe du Japon qui aura effectué une Coupe du Monde encourageante.

Reeplay propose ainsi 3 types d’écrans. Le dernier modèle de 22 pouces détient une autonomie de 7 heures. Celui de 32 pouces offre 6 heures d’utilisation continue et peut être posé sur un chariot. L’écran de 55 pouces lui détient également une autonomie de 6 heures mais peut se placer sur une voiturette électrique de golf, la golfette qui va avec certaines prestations.

À lire aussi