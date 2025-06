Under Armour renforce son engagement envers la nouvelle génération de talents du ballon rond en signant le prometteur duo britannique Lewis Miley et Sam Amo-Ameyaw.

À 19 ans, Lewis Miley a déjà prouvé sa résilience et sa maturité à Newcastle United où il a également remporté la Carabao Cup. Son mental solide, son éthique de travail rigoureuse et sa concentration font de lui l’un des jeunes espoirs les plus remarqués de la Premier League. Désormais membre de l’équipe Under Armour, il portera les crampons Magnetico Elite 4 alors qu’il poursuit son ascension avec les Magpies.

À ses côtés, on retrouve l’ailier de 18 ans Samuel Amo-Ameyaw, qui fait sensation en Ligue 1 avec le Racing Club de Strasbourg grâce à sa vitesse et son style offensif audacieux. Il portera les crampons Shadow Elite 3 pour élever son jeu à un niveau supérieur.

Ils ont dit :

« L’importance qu’Under Armour accorde à l’innovation et au soutien des jeunes joueurs est essentielle pour moi. je suis fier de faire partie d’une marque qui façonne l’avenir du football. » (Lewis Miley) « Rejoindre Under Armour, c’est comme intégrer un mouvement. ils croient en la prise de risques et soutiennent la nouvelle génération, et je suis prêt à en faire partie. » (Sam Amo-Ameyaw)

