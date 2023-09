Les JO de Paris 2024 entrent dans la dernière ligne droite avec près de 16 000 emplois encore à pourvoir

Mardi 26 septembre, Paris 2024 organise un Forum Emploi avec une cinquantaine d’entreprises partenaires et prestataires des JO.

A moins d’un an du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, les besoins humains pressent et ce sont les métiers liés à l’organisation qui sont dorénavant mis en avant. Dans le détail, 5 secteurs d’activités recrutent avec les transports, la logistique et l’énergie, la sécurité, le nettoyage et la gestion des déchets ainsi que les métiers du sport et de l’évènementiel.

Ce forum se déroulera de 10h à 18h à la Cité du cinéma (20 Rue Ampère, 93200 Saint-Denis), sur le site du futur village olympique (inscription ici).

Au total, le Comité d’Organisation des Jeux annonce encore 16 000 postes environ à pourvoir. « Tous les profils sont recherchés pour le panel d’offre variées ! Métiers de service (runner, équipier, hôtesse), de cuisine (préparateurs, cuisiniers, plonge), encadrement (manager de points de vente), agents de sécurité, logistique, manutentionnaires, caristes, chefs d’équipes, aiguilleurs du rail, d’agents de sureté ferroviaire, d’électrotechnique, chargé de projets, encadrement de volontaires… »

Plus de 181 000 personnes travailleront directement pour les JO selon le CDES

Supporteur Officiel des JO, Sodexo Live ! recrute ainsi 6 000 personnes sur des métiers comme l’accueil, la cuisine ou encore la logistique. De son côté, la RATP recrutera 6 600 personnes dont 4 900 en CDI, 1 000 contrats en alternance et 700 en insertion. Le Comité d’Organisation des Jeux de Paris 2024 recherche aussi ses talents pour cette dernière ligne droite : 600 recrutements d’ici janvier 2024, pour atteindre 4000 employés d’ici l’été prochain.

Selon les derniers chiffres du Centre de Droit et d’Economie du Sport (CDES), plus de 181 000 personnes travailleront directement à l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec 3 secteurs clés : organisation événementielle (89 300 emplois), tourisme (61 800 emplois) et construction (30 emplois).

Cette semaine, Marie Barsacq, Directrice Impact & Héritage de Paris 2024, Christophe Lepetit, Responsable des études économiques et des partenariats du CDES de Limoges, Chantal Lasnier, Directrice Déléguée Talents & Diversité chez Paris 2024, Boris Pincot, DRH Sodexo Live! Monde, Marie Cosson, Directrice du développement des compétences du Groupe RATP ou encore Hélène Moutel, Directrice régionale Adjointe de Pôle emploi Ile-de-France, ont pu présenter à la presse les principaux enjeux de cette dernière phase de recrutement.

A lire aussi