Les meilleures formations pour le business sportif

Pour les étudiants qui souhaitent faire carrière dans le milieu sportif, il existe beaucoup d’options disponibles, mais ce qui compte est d’avoir de l’audace et de la motivation avant tout. Voici une liste non exhaustive des formations et des écoles que vous pouvez intégrer dès la sortie du lycée. Football, Tennis, Rugby ou même eSports, il existe certainement un établissement pour vous.

Management du sport : Lunex University

Le management du sport consiste à s’occuper des aspects administratifs, financiers et humains de la carrière des joueurs et des sportifs. Avec un diplôme de type bachelor ou Master, vous pouvez envisager une carrière européenne ou internationale. Les affectations d’un manager sportif sont diverses, et vous pouvez être à même de diriger un club sportif ou une fédération régionale par exemple.

Les possibilités de débouché sont diverses et le secteur de l’événementiel sportif a de beaux jours devant lui. Vous pouvez également vous occuper d’une association sportive dans ses aspects les plus techniques comme les études de marché, l’administration sportive et la gestion événementielle.

La première du master se concentre sur des savoirs théoriques qui portent sur les stratégies de communication digitale et le management d’établissements sportifs. La seconde année est l’occasion de faire ses preuves avec l’organisation d’un événement sportif qui fera l’objet d’un stage de trois mois.

Le diplôme de la Lunex University vous ouvre les portes des plus prestigieuses institutions sportives et c’est grâce à votre détermination que vous obtiendrez les meilleurs postes.

INSEEC Sport : le marketing du sport

Comme pour le marketing du secteur du casino en ligne (casino bonus canada), le marketing sportif est un secteur porteur et très dynamique. À l’Inseec Sport du campus de Chambéry, tous les éléments sont mis en place pour préparer l’étudiant à la vie active. Le but est ici de collaborer avec les plus grandes marques et les plus grands équipementiers sportifs sur le territoire national et européen. Le niveau d’admission du master est bac +3 et la durée des études est de deux ans.

Il y a de nombreux défis à relever pour se faire une place dans le milieu sportif, et l’INSEEC vous aide avec des mises en situation comme les business game, jeux d’entreprises qui vous permettent de gérer un business en temps réel. L’école organise aussi de nombreuses conférences qui vous rapprochent des grands acteurs du milieu sportif.

L’Inseec fait donc priorité à l’emploi en poussant les étudiants à trouver une alternance dès le début de leurs études, avec un taux de réussite élevé pour l’obtention du diplôme. L’établissement organise deux rentrées par an, en février/mars et septembre/octobre.