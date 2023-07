Les nouveaux maillots Le Coq Sportif de l’OGC Nice pour la saison 2023-2024

40 ans plus tard, Le Coq Sportif redevient l’équipementier de l’OGC Nice et dévoile les nouveaux maillots domicile et extérieur des aiglons pour la saison 2023-2024.

Sponsor du club durant la décennie des années 70, Le Coq Sportif revient dans le sud de la France. Cette année, la marque conçoit de nouveau les maillots de l’OGC Nice et reste dans la tradition. Sans fioritures, les tuniques domicile et extérieur sont sobres et reprennent avec élégance les emblématiques couleurs du club.

Concernant les sponsors, INEOS sera affiché sur le devant du maillot. Grenadier sera le sponsor dans le dos et INEOS Science + Performance sur la manche. VBET s’affichera sur le short des Aiglons.

À domicile, Nice évoluera avec son traditionnel maillot rouge et noir. Fabriqué en polyester et élasthanne d’Espagne, il a été « conçu autour de deux axes : technicité et proximité » explique le club. Le col V et les manches ont été réalisés dans une matière confectionnée à partir du recyclage de tissus et de déchets plastiques.

À l’extérieur, les aiglons joueront tout de blanc vêtu. En toute élégance, Le Coq Sportif n’oublie pas le petit rappel des couleurs du club (rouge et noir) sur le liseré des manches. De la même manière, des bandes rouge et noir sont présentes sur les côtés du short.

Les maillots replica sont disponibles au prix de 90€ sur la boutique en ligne du club.

