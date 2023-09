Les Rolling Stones s’associent aux 30 équipes de Major League Baseball pour promouvoir son nouvel album « Hackney Diamonds »

Pour promouvoir son prochain album « Hackney Diamonds » qui sortira le 20 octobre, les Rolling Stones s’associent à la Major League Baseball (MLB) pour une collection de vinyles aux couleurs des franchises.

Voici une collaboration merchandising qui devrait plaire à de nombreux américains et fan d’une des 30 équipes de MLB.

Pour 38 dollars, il est ainsi possible de précommander le vinyle du prochain album des Stones, produit par Andrew Watt et réunissant Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood, affichant le logo d’une des franchises de la ligue de baseball.

Les Stones sponsor maillot du FC Barcelone pour le clasico contre le Real Madrid ?

Toujours dans le sport, les Rolling Stones pourraient également réaliser un jolie coup marketing en s’affichant sur la face avant du maillot du FC Barcelone dans quelques semaines pour son match contre le Real Madrid. Un clasico qui enregistre chaque année des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Une information relayée par le média espagnol RAC1 il y a quelques semaines qui n’a pour le moment pas encore été officialisée.

Si les Stones s’affichent sur le maillot du Barça, l’opération se fera avec Spotify, partenaire du club depuis 2022 et qui a déjà mis en avant par le passé Drake ou encore Rosalia sur le maillot porté par les joueurs.

En France, il y a quelques années, les Rolling Stones s’étaient associés au Paris Saint-Germain (collection ici) ainsi qu’à l’Olympique de Marseille (collection ici)