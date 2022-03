Les sponsors iconiques dans l’univers du football

Les sponsors ayant marqué le monde du football

Le football est le sport le plus populaire au monde, avec des millions de fans un peu partout. Au-delà des énormes sommes d’argent qu’il génère, sa popularité permet aux clubs et aux instances d’attirer de grands sponsors tels que les fonds d’investissement, les marques sportives, les compagnies aériennes, les sociétés électroniques et bien d’autres. À travers ce sponsoring, les clubs deviennent une vitrine de ces grandes marques dont les logos sont représentés sur les maillots que portent les joueurs. Certains de ses sponsors sont devenus indissociables de certains clubs rappelant de grandes épopées et des gloires passées. Voici donc certains des sponsors les plus iconiques du football.

Les marques de casino qui ont sponsorisé des équipes de football

Bien conscientes du potentiel lucratif et divertissant du football, plusieurs marques n’ont guère hésité à appuyer des clubs de foot, et pas des moindres. Par exemple, le géant du pari en ligne Bwin a signé un accord fructueux avec le Real Madrid entre 2007 et 2013, avec des nombreux trophées à la clé. En 2015, Betway a réussi à nouer un partenariat avec le club de West Ham, partenariat d’autant plus bénéfique que le casino Betway dispose lui-même d’une plateforme de paris sportifs. Vu le grand nombre de parieurs potentiels à convertir parmi les fans de foot, il est certain que nous verrons de plus en plus de sites en ligne de haut rang chercher à conclure ce type de deal. Des plateformes prospères et fiables comme Cresus Casino ont en effet tout à gagner à sponsoriser les équipes dans les 5 grands championnats. Considéré comme l’une des marques les plus dignes de confiance dans le monde des paris en ligne, Cresus propose des services premium avec des jeux et bonus capables d’intéresser n’importe qui. Plus des sites comme Cresus Casino investiront le secteur, meilleures seront les opportunités pour les parieurs, et cela est forcément positif.

Bayern Munich et T-Mobile

Entre le Bayern et T-Mobile, c’est plus qu’une question d’argent, c’est une question de confiance. L’entreprise de télécommunications est devenue un sponsor du Bayern Munich en 2002 et depuis, les deux parties ne se sont plus quittées. Bien que le sponsor ne soit pas une marque criarde, elle est restée fidèle aux valeurs du Bayern pendant près de 20 ans et c’est pendant cette période que le club a remporté le plus de titres. Club dominant du football européen, le Bayern avec pour sponsor T-Mobile, c’est 14 Bundesliga, 2 ligues des champions, 10 coupes d’Allemagne et bien d’autres trophées. De grands joueurs comme Giovane Élber, Bastian Schweinsteiger, Michael Ballack, Philipp Lahm, Oliver Kahn, Arjen Robben, Franck Ribéry, Thomas Müller et Robert Lewandowski ont enfilé le maillot rouge avec T-Mobile pour sponsor.

Arsenal et O2

Impossible d’oublier O2, le sponsor majeur des Gunners d’Arsenal de 2002 à 2006. Cette compagnie de téléphonie anglaise signa en 2002, un partenariat avec le club du nord de Londres et bien leur en a pris. En effet, lors de la saison suivante, celle de 2003-2004, Arsenal réalisa ce qu’aucun club anglais n’a jamais fait : finir la saison sans perdre le moindre match. Avec le logo O2 sur le devant du maillot, les gunners remportèrent le championnat cette année invaincus avec 11 points d’avance sur leur dauphin, Chelsea. On les surnomma après cela « Les Invincibles ». O2 sera toujours lié à cette épopée incroyable d’Arsenal et à tous les joueurs majeurs de l’équipe comme Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pirès, Ashley Cole, Dennis Bergkamp, Freddie Ljungberg, Sol Campbell, Kolo Touré, Jens Lehmann, Gilberto Silva et Lauren Étamé Mayer.

Barcelone et Unicef

Connu pendant longtemps pour ne pas avoir de sponsors sur son maillot, le FC Barcelone est l’un des meilleurs clubs du monde et d’Espagne. C’est en 2006 que le président de l’époque, Joan Laporta, annonce un contrat de sponsoring inversé avec l’Unicef. Le logo de l’organisation sera affiché sur le maillot du club et une donation de 7 millions sera effectuée sur 5 ans. C’est pendant cette période que le Barça réalisa le sextuplé et remporta plein de titres. C’est le maillot qui montra la vraie puissance du Tiki-Taka, mais aussi toute l’étendue du talent de Leo Messi, et également d’autres joueurs confirmés comme Samuel Eto’o, Thierry Henry, Andrés Iniesta, Xavi, Dani Alvès, Busquets, Piqué, etc. À partir de la saison 2011-2012, la fondation du Qatar devint le principal sponsor du club. Actuellement le FC Barcelone serait en discussion avec la plateforme de streaming Spotify afin qu’elle devienne leur nouveau sponsor, remplaçant ainsi Rakuten. Les rumeurs parlent d’un contrat de 3 ans de 280 millions d’euros comprenant maillot et naming du stade. En route vers un Spotify Camp Nou ?

PSV Eindhoven et Philips

Depuis 1981, Philips a toujours été un sponsor majeur du PSV Eindhoven. Le club a remporté avec le logo de son sponsor sur son maillot 16 titres de champion des Pays-Bas et une Coupe d’Europe des clubs champions. Le logo « Philips » complétait si bien le maillot que certains croyaient qu’il faisait partie du design du kit. Ce maillot a été porté par de grands joueurs comme Ruud Van Nistelrooy, Ronaldo (R9) ou encore Memphis Depay. Bien que depuis 6 ans Philips n’apparaît plus sur le maillot, il sponsorise toujours le stade du PSV Eindhoven.

Ajax et ABN-AMRO

ABN-AMRO est une banque commerciale et d’investissement néerlandaise qui est basée à Amsterdam, même ville que le club d’Ajax. Depuis leur partenariat en 1991, C’est le seul sponsor à s’afficher verticalement sur le maillot d’un club. Ce style a été adopté car le sponsor ne voulait pas casser le design de base du maillot. Il est vrai que plusieurs personnes, spécialement les étrangers, ne sont pas capables de se souvenir de la marque au premier coup d’œil, toutefois elles se rappelleront qu’elle était verticale. Un bon coup marketing. ABN Amro était déjà un partenaire du club lorsque Patrick Kluivert, alors âgé de 18 ans, éliminait le grand AC Milan lors de la finale de la Coupe d’Europe de 1995 pendant le temps additionnel. Des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic ou Rafael Van Der Vaart ont porté les couleurs de l’Ajax avec pour sponsor la banque hollandaise.

Liverpool et Carlsberg

C’est l’un des contrats de sponsoring de maillot les plus longs qu’il y ait eu en premier League. En effet, Carlsberg était déjà présente sur le maillot du club de la Mersey dès le début du football anglais. De 1992 à 2010, la marque de bière danoise est restée avec le club espérant le voir remporter un titre de Premier League, mais cela n’a pas été le cas. Bien que maintenant la banque Standard Chartered soit le nouveau sponsor du club, le maillot de Liverpool avec Carlsberg comme logo reste magnifique et avait un incroyable impact visuel. Il est bien dommage que Liverpool n’ait pas remporté le titre avec la marque danoise, toutefois, elle a connu d’intenses moments comme celui des « Spice Boys », le triplé de 2000-2001 (coupe de la ligue, coupe d’Angleterre et la coupe de l’UEFA), « Le Miracle d’Istanbul », etc. De grands noms comme Steven Gerrard, le ballon d’or Michael Owen ou Steve McManaman sont passés par le club. Pour de nombreux fans de football, les années 90 et le début des années 2000 seront à jamais les années où le football a atteint son apogée, et Carlsberg a joué un petit rôle à cet égard.

AC Milan et Opel

Bien qu’elle ait été le sponsor de grands clubs comme le PSG ou le Bayern dans les années 90, la marque Opel a plus été exposée quand elle était présente sur le maillot de l’AC Milan. En étant partenaire de l’AC Milan, le constructeur automobile allemand a fait battre le cœur de milliers de supporters. De 1994 à 2006, Le Milan avec son sponsor Opel a gagné une Coppa Italia, 2 titres de Champions League et 4 titres de Série A. Avec de grands joueurs comme Maldini, Cafu, Kaka, Shevchenko, Baresi, Pirlo, Seedorf, Stam ou encore Nesta, le Milan AC a non seulement dominé son championnat, mais également l’Europe. Toutefois, cette équipe a également connu des évènements douloureux. Si Liverpool a connu sa plus grande réussite avec son sponsor Carlsberg lors d’une rencontre en C1 contre l’équipe milanaise, cette dernière a connu son plus grand échec lors ce même match décisif. Les talentueux joueurs italiens sanglotaient dans leurs maillots « rouge et noir » avec le logo d’Opel, se demandant comment le destin pouvait être aussi cruel.

Boca Juniors et Quilmes

En 1995, le club de Boca Juniors a signé avec Quilmes un contrat de sponsoring. Quilmes étant une bière argentine brassée dans la province de Buenos Aires, c’était un sponsor parfait. Le partenariat s’est révélé emblématique, car Boca est rapidement devenu une vitrine pour la marque. Comme Chelsea avec Coors ou encore Tottenham avec Holsten, les fabricants de bière sont d’excellents sponsors et Quilmes fait partie des meilleurs. Le fait que la bière soit une marque locale et qu’en plus elle aille super bien avec le maillot bleu et jaune de Boca Juniors lui a donné du succès. Toutefois, le club lui-même n’a pas eu la réussite espérée. Les deux partenaires ont mis fin à leur contrat en 2001.

Manchester United et Sharp

C’est l’entreprise japonaise d’électronique Sharp qui a connu les premières années de l’emblématique entraineur Sir Alex Ferguson. Le sponsor a eu de 1982 à 2001 de grands succès avec le club de Manchester, mais également de grands moments comme le Fergie time, le coup de pied de Cantona sur un supporter, l’excellente promotion de 92, etc. Le partenariat entre Sharp et Manchester United découle du fait que la société japonaise avait une usine dans la région de Newton Heath à Manchester dans les années 1970. Les deux associés partageaient le même but : celui de conquérir le monde. Ils se sont donc bien trouvés. Beaucoup de joueurs emblématiques ont revêtu le maillot avec Sharp comme sponsor. Nous avons Ryan Giggs, Peter Schmeichel, Gary Neville, David Beckham, Paul Scholes et bien d’autres. Actuellement, le club traverse une mauvaise passe et on espère que le changement de président à Man United fera du bien au club.

Inter Milan et Pirelli

Que d’émotions lorsque la nouvelle de fin de contrat entre le fabricant de pneus italien Pirelli et l’Inter Milan a été annoncée. Dans une industrie de plus en plus obsédée par l’argent, cette réaction était révélatrice. Depuis 1995, Pirelli et l’Inter formaient un duo inséparable. Pendant cette période, l’Inter Milan a remporté de nombreux titres en Serie A ainsi que la prestigieuse Ligue des Champions. Au-delà de la confiance entre les deux parties, l’Inter Milan et Pirelli c’est aussi une question d’esthétique. En effet, les bandes noires et bleues emblématiques du maillot s’alliaient merveilleusement avec le logo épuré, élégant et rapidement reconnaissable du fabricant. Tout fan reconnaitrait le P allongé sous lequel se cachaient le reste des autres lettres. Le contrat de l’Inter et Pirelli a pris fin en 2021, le club cherchant à obtenir plus d’argent de son sponsoring. C’est une page qui se tourne, mais on se rappelle encore de grands noms de l’Inter ayant porté le maillot, à l’image de Javier Zanetti, Wesley Sneijder, Adriano, Samuel Eto’o et Diego Milito.

Real Madrid et Fly Emirates

Que serait un classement sans le club qui a été sacré meilleur de la décennie. Le club espagnol aux 13 titres de Champions League est devenu un partenaire de la compagnie aérienne Fly Emirates à partir de la saison 2011-2012. C’est à partir de 2013-14 que la compagnie signe un contrat de maillot principal de 5 ans prolongé jusqu’en 2022. C’est avec Fly Emirates que Le Réal remporta trois fois successivement la C1, un exploit qui a toutes les chances de tenir longtemps et donc de conserver son côté presque irréel et son impact monumental.

Bien qu’au départ, la relation entre clubs et sponsors se base sur argent et intérêts, il arrive qu’elle se développe parfois pour devenir autre chose de plus humain. Il existe plein d’autres histoires de clubs et sponsors, mais celles citées plus haut sont les plus marquantes.