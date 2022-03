Les Sports Les Plus Populaires Auprès Des Bookmakers

Les Sports Que Préfèrent Les Parieurs Chez Les Bookmakers

Dans l’univers des paris, il existe plusieurs disciplines sportives sur lesquelles les parieurs peuvent miser. Du football aux courses hippiques en passant par le tennis, la formule 1, la boxe, le basket-ball, pour ne citer que ceux-là, le choix est assez large. En raison de l’engouement et de la passion que les parieurs ont vis-à-vis de chacune de ces disciplines sportives, on remarque que certaines d’entre elles sont préférées à d’autres chez les bookmakers. Dans cet article, nous mettons à votre disposition un top 5 des sports les plus populaires auprès des bookmakers. Pour vous aider à effectuer vos paris dans un cadre sécurisé et avec des bonus, nous allons vous conseiller trois bookmakers sur lesquels parier sur ces disciplines.

Bookmakers Sur Lesquels Parier

Le choix du bookmaker sur lequel miser sera déterminant dans la suite de votre aventure de parieur. La première chose à vérifier, c’est son accréditation. En France, le marché des jeux d’argent est réglementé par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ). Le bookmaker doit donc disposer d’une licence de cette juridiction. En second lieu, vérifiez s’il accorde de bons bonus à l’image des casinos à free spins. En effet, tout comme de nombreux opérateurs de casinos en ligne français utilisent ces offres de casino pour obtenir de nouvelles inscriptions les bookmakers aussi en proposent. Découvre ici quelques-uns de ces sites aussi généreux que les meilleurs casinos à free spins.

NetBet.fr

NetBet est un site fiable qui propose aux parieurs une expérience de qualité exceptionnelle avec des promos et des bonus impressionnants. Avec une accréditation délivrée par l’ANJ, ce bookmaker offre aux parieurs la possibilité de miser sur toutes les disciplines sportives et sur les championnats et tournois nationaux et internationaux. Pour accueillir ses nouveaux inscrits, il accorde un bonus de bienvenue allant à 150 €. Hormis les paris sportifs que vous pouvez effectuer sur NetBet.fr, vous aurez la possibilité de miser également sur les jeux de casino avec des bonus en argent réel et de free spins. Les nouveaux clients accordent justement beaucoup d’intérêt à ces types de bonus, car ils leur permettent d’effectuer leurs premiers pas sur les casinos à free spins sans dépenser un centime. Ces offres de bonus sont uniquement destinées aux jeux de machines à sous. NetBet.fr vous offre également des bonus de free spins pour vous souhaiter la bienvenue sur sa plateforme.

Winamax

Winamax est un bookmaker très apprécié en France pour son sérieux et la qualité de ses services. À l’instar de NetBet, il exerce en toute légalité grâce à une licence délivrée par l’ANJ. Son bonus de bienvenue est réparti de la manière suivante : 100 € offerts en freebets immédiatement après votre inscription et un bonus de 200 % applicable au dépôt suivant. Hormis ces offres, de nombreuses autres promotions sont offertes sur ce bookmaker français. Pour ce qui est des paris à effectuer, vous avez droit à plus de 1 000 événements sportifs chaque jour avec de grosses cotes. Des retransmissions télévisées, des rétrospectives, des aides aux paris, des analyses en live et des émissions spéciales vous sont proposées sur ce bookmaker français.

Betclic.fr

Sur Betclic.fr, vous recevez un bonus de bienvenue de 200 € en utilisant le code STY. Généreux, fiable et offrant des services de qualité, ce bookmaker propose à ses clients des cotes très élevées et plusieurs évènements sur lesquels parier. Tous les sports y sont disponibles. Pour ce qui est des méthodes de paiement, Betclic.fr vous en propose une dizaine pour les dépôts et retraits. Des virements bancaires à PayPal en passant par les paiements par carte bancaire, MasterCard, Visa, Skrill ou encore Paysafecard, tout y est. Le dépôt et la mise minimum sur ce bookmaker sont respectivement de 0,10 € et 10 €. Tout comme Winamax, il vous propose des matchs en streaming et de nombreux analyses et pronostics pouvant vous aider à mieux effectuer vos paris et gagner de l’argent.

Top 5 Des Sports Les Plus Populaires Auprès Des Bookmakers

Les sports les plus populaires en général ont une influence sur le choix des parieurs sur les plateformes virtuelles. Comme vous pouvez bien l’imaginer, le football, le sport roi vient en première position de notre sélection. Il est suivi d’autres disciplines qui sont également très populaires.

Le Football

Le football, comme on le dit souvent, est le sport roi. Il en est de même lorsqu’il s’agit des paris sportifs. En effet, cette discipline est tout simplement indétrônable. Grâce aux différentes compétitions organisées régulièrement par les instances habilitées, des milliers de fans se réunissent dans les stades et devant leurs écrans TV pour s’offrir un merveilleux spectacle. Il en va de même pour les parieurs qui se connectent à leurs plateformes virtuelles pour miser, surtout ces dernières années. Par exemple, les français ont parié plus de 435 millions d’euros lors de l’Euro 2020 selon Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ). Il s’agit là d’un tout nouveau record de mises « dans l’histoire du pari sportif en ligne », a indiqué la patronne de l’ANJ.

Ces dernières années, le nombre de compétitions de football a considérablement augmenté, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela a eu un impact direct sur le nombre de parieurs chez les bookmakers. Hormis les récentes compétitions créées, il est à noter que les 5 grands championnats où évoluent des joueurs de classe mondiale tels que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski et Kylian Mbappe continuent d’attirer un grand nombre de parieurs. Ces joueurs sont en effet une valeur sûre sur laquelle les fans de foot n’hésitent pas à parier pour remporter de l’argent. On observe également des pics du nombre de parieurs sur le football à chaque édition de l’Euro, de la Coupe du Monde ou de la Champions League en raison du fait qu’elles réunissent plusieurs pays et font s’affronter de nombreuses stars. Par exemple, lors des 8èmes de finale de l’édition 2019-2020 disputés au mois d’août et auquel participaient deux clubs français, les paris ont généré 139 millions d’euros de mises selon l’ANJ. La finale qui opposait le FC Bayern au Paris Saint Germain a généré un montant record de plus de 31 millions d’euros de mises auprès des bookmakers français.

Le Tennis

À l’instar du football, le tennis est un sport très populaire auprès des bookmakers. Il attire plusieurs parieurs surtout par sa simplicité. C’est l’une des disciplines les plus rentables dans l’univers des paris sportifs. Il y a moins d’événements et il est rare de voir les têtes de série se faire battre, surtout en tours préliminaires. Au football, l’une des principales difficultés est que vous pariez de prime abord sur une possibilité parmi trois résultats possibles : victoire de l’équipe A, victoire de l’équipe B, match nul. Au tennis, il n’y a pas de match nul, ce qui limite d’avance les possibilités. Cela, combiné à l’état de forme des têtes de série amènent de nombreux parieurs à privilégier cette discipline sportive.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on note une forte affluence du nombre de parieurs sur les plateformes virtuelles lorsque des joueurs comme Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Daniil Medvedev, Alexander Zverev compétitionnent à l’occasion des tournois majeurs. Il s’agit principalement des tournois tels que l’Open d’Australie, les Internationaux de France Roland-Garros, l’US Open et le tournoi de Wimbledon. À l’instar du football, le tennis a eu à générer par le passé des montants records en ce qui concerne les mises sur un Grand Chelem. En 2020 par exemple, le tournoi de Roland Garros a connu 107 millions d’euros de mises. Cela montre justement bien à quel point ces tournois sont très prisés auprès des bookmakers français. Avec les nouveautés de Roland-Garros annoncées par la FFT pour l’édition 2022, il est clair que de nombreux joueurs vont encore plus s’intéresser à ce sport.

Le Basket

Plus populaire aux États-Unis que partout dans le monde entier, le basketball est devenu depuis peu un sport qui attire de nombreux parieurs de l’hexagone. Depuis la montée en puissance des joueurs français évoluant en NBA et les récents succès de l’Équipe de France à l’Euro et à d’autres compétitions, le basket est devenu un sport très populaire aussi bien dans le rang des fans de ce sport que celui des parieurs. Contrairement aux autres disciplines, au basket il est difficile de prévoir le résultat d’avance, car il suffirait seulement d’une seconde pour qu’une équipe prenne le dessus sur l’autre. Cependant, cela passionne encore plus les parieurs fans de ce sport. La NBA, le championnat américain, reste à ce jour au cœur des paris, et quand on apprend les matchs de pré-saison de la NBA se joueront à Abu Dhabi, il est clair que l’engouement ne fera que grandir. Cette ligue attire tous les regards, surtout lors des Play off ou des All Stars Game où des joueurs comme Lebron James, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic se mettent en évidence et réalisent des exploits. Hormis la NBA, plusieurs parieurs affectionnent miser également sur les matchs de Pro A, Pro B, Betclic Elite, coupe de France, et bien d’autres.

Le Handball

Le handball est un sport qui a toujours fait les beaux jours de la France. Depuis quelques années, les paris sont portés par le succès des Bronzés, des Barjots, des Costauds ou des Experts comme on les a surnommés au fil des années. Cette génération dorée de l’équipe française de Handball portée par Nicolas Karabatic a su mettre en lumière le sport, et les parieurs n’ont fait que suivre leurs pas. Bien que le handball soit moins médiatisé, il reste encore très populaire auprès des bookmakers à ce jour, même si certains événements ont récemment ébranlé son authenticité. Hormis les matchs du championnat français et les tournois nationaux, continentaux et intercontinentaux, de nombreux autres matchs de handball sont organisés chaque jour dans le monde entier. Cela donne aux parieurs en ligne plusieurs options et plusieurs possibilités de mises auprès des bookmakers.

Les Courses Hippiques

Quatrième sport avec le plus de licences en France, l’équitation est une discipline très appréciée par un grand nombre de parieurs aujourd’hui pour ces merveilleuses courses qu’elle offre. Selon un récent rapport d’activité de l’Autorité Nationale des Jeux, les paris sur les courses hippiques ont atteint un niveau de mise de 400 millions d’euros au 2ème trimestre de l’année 2021, soit une progression de 11 % par rapport au montant de l’année précédente à la même période. S’il y a un type de pari qui fascinent ceux qui préfèrent cette discipline, c’est bien les tiercés. Il est simple et facile à comprendre pour tous. Tout parieur débutant ou habitué, apprécie ce type de paris, car il implique juste de deviner les trois premiers gagnants d’une course. C’est certainement pour cette raison que les courses hippiques connaissent depuis plusieurs années un tel succès dans le rang des parieurs.