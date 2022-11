Les sports les plus prisés par les parieurs dans les casinos en ligne

Dans ce guide, nous explorons les sports pour lesquels les Français parient le plus en ligne. Un pays dont le marché des paris a connu l’une des croissances les plus rapides en Europe ces dernières années, dépassant ses marges précédentes en 2021, mais perdant quelques points en 2022.

En effet, il est vrai que le pari sportif a pris un coup en 2020, mais il s'est un peu repris au cours de cette dernière année.

Le football, le rugby, le tennis, les courses de chevaux et le cyclisme sont les sports les plus populaires pour parier en France, les clients français préférant parier sur la Ligue 1, la Ligue 2, le Championnat des Six Nations, l’Open de France, le Tour de France et le Grand Prix de Monaco.

Le football

En 2021, pendant les championnats européens, bien sûr, le niveau des paris sur le football va monter en flèche.

En fait, les enjeux des paris sportifs en ligne se sont élevés à 3,969 milliards d’euros au 1er semestre 2022, soit une baisse de 8 % par rapport à la même période en 2021.

On s’attend à ce que la Coupe du monde de football, qui aura exceptionnellement lieu à la fin de l’année, du 20 novembre au 18 décembre 2022, soit le point culminant du marché des paris sportifs en 2023, ce qui permettra de mesurer la dynamique réelle du secteur.

Rugby

Ce n’est pas un secret que, après les Britanniques, les Français aiment le rugby. L’événement le plus important de l’année est le Championnat des Six Nations, où la plupart des paris pour le rugby sont en place.

Tennis

Roland Garros a beau être populaire dans le monde entier, les Français sont les meilleurs lorsqu’il s’agit de parier sur ce tournoi.

Même s’il a été principalement remporté par des joueurs de tennis non français, comme Rafael Nadal, l’Open de France est l’un des plus grands événements de paris en France en ce qui concerne le tennis.

Paris hippiques en ligne

Le segment des paris hippiques en ligne a affiché des enjeux de 727 millions d’euros, soit une baisse de 17% par rapport au premier semestre 2021, et un GGR de 169 millions d’euros, soit une baisse de 18% par rapport à la même période de l’année précédente . Cette baisse est sans doute principalement liée au retour des joueurs dans les points de vente.

Mais une grande partie des recettes des paris sportifs, dans ce qu’elle a fait de l’année 2022, provenait exclusivement des paris sur les courses hippiques. ANJ a également noté que les enjeux ont grimpé de 18,0 % pour atteindre 3,9 milliards d’euros, aidés par le retour des joueurs dans les magasins après la suppression des mesures en 2020.

Cyclisme

La France étant un pays si sportif, il est un peu évident de découvrir que le cyclisme est l’un des sports les plus pariés en ligne. Les grands événements comme le Tour de France en font un sport spécial qui vaut la peine d’être essayé avec quelques paris.

Petit déclin mais croissance régulière mais, qu’en est-il de la réglementation ?

L’ANJ est chargée de réglementer et de contrôler les jeux d’argent en ligne et les jeux de casino en ligne. Cette entité, qui est très active sur Twitter, a déclaré que pour la Coupe du Monde, il y aura de nouveaux contrôles sur la publicité et les bonus pour les jeux d’argent en ligne.

Contrairement à d’autres pays francophones, comme le Canada, la réglementation française, et en général européenne, est stricte avec les opérateurs, et cherche à réduire l’exposition prématurée des jeunes en particulier, qu’ils soient fans de football ou adeptes d’autres sports, aux paris sportifs en ligne.

Selon les sites Web qui élaborent des guides pour les Canadiens, les casinos et bookmakers en ligne n’ont été légalisés qu’en Ontario, avec une forte présence de la régularisation des bonus. Cependant, comme l’indique la même source, d’autres régions du Canada n’ont pas de réglementation et il est possible pour les casinos internationaux, opérant en France ou dans d’autres pays européens, de développer et de proposer leurs jeux de casino en ligne au Québec. Cela signifie que, étant donné la nature de l’État au Canada, actuellement, à moins de résider en Ontario, tu pourras jouer et jouer en ligne sur n’importe quel casino en ligne. Tout à fait différent de la France, où la régularisation est élevée et où la présence du régulateur est également élevée.

Si vous êtes intéressé par les jeux d’argent en ligne, vous devez savoir que les règles et la législation varient d’une région à l’autre.

En citant la France comme exemple de pays strict en matière de jeux d’argent en ligne au regard de sa réglementation qui est très stricte et où seuls quelques sites Web vous permettent de parier sur des sports et de jouer à des jeux de casino.

En revanche, il est beaucoup plus facile de jouer en ligne au Canada. Par exemple, vous pouvez facilement trouver un casino en ligne au Québec, car la réglementation y est plus libérale. Certains de ces sites proposent des paris sportifs en même temps que leurs autres jeux de divertissement comme les machines à sous, le blackjack, la roulette, etc.

Assurez-vous donc de vérifier quelles sont les règles en vigueur dans votre pays avant de jouer.

L’avenir des paris en France

L’habitude du sport et les paris qui l’accompagnent ne vont nulle part et la régularisation est le seul moyen de la maintenir dans un environnement plus responsable.

Il est clair qu’en France, il y a un niveau élevé de participation sportive dans les paris, chaque fois qu’il y a des événements liés à des sports majeurs, comme le football, le tennis et le cyclisme, qui sont populaires dans le monde entier, dont certains ont un lien fort avec la culture française et, dans certains cas, ont lieu physiquement dans le pays.

Les paris sportifs vont donc continuer à se développer, même s’il est probable que les récentes mesures visant à contrôler davantage l’accès aux bonus découragent – un peu – le nombre de parieurs en ligne débutants.