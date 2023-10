L’horloger Hublot dévoile une nouvelle montre « Premier League » (100 exemplaires) vendue au prix de 12 900€

Partenaire de la Premier League depuis la saison 2020-2021, Hublot dévoile sa nouvelle montre aux couleurs du championnat de football le plus suivi à travers le monde.

Avec des audiences impressionnantes – la Premier League serait diffusée dans 900 millions de foyers dans 189 pays et suivie par 1,66 milliard de personnes – le championnat anglais est bien évidemment une plateforme de communication puissante pour de nombreuses marques.

Pour l’horloger suisse, le partenariat avec la Premier League permet à la fois de créer une proximité avec les joueurs anglais, de potentiels clients de la marque, et de travailler sa notoriété et son image de marque auprès des fans les plus fortunés.

Dernier exemple en date avec la présentation d’une nouvelle montre en édition limitée à 100 exemplaires numérotés. Dans le détail, la Classic Fusion Chronograph Premier League est le premier chronographe mécanique de la marque pour la Premier League. Une montre qui est vendue au prix de 12 900 euros.

La Classic Fusion Chronograph Premier League d’Hublot arbore la couleur violette sur le bracelet et le cadran où s’affichent les deux compteurs de la Classic Fusion. À 3 heures, le compteur indiquant les secondes est frappé par le lion couronné, logo de la Premier League depuis 2016-2017. Le lion couronné se trouve également sur le verre arrière, au-dessus du numéro individuel de chacun des 100 heureux propriétaires.