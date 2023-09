Ligue 1 : Infront Bettor récupère les droits streaming des matchs diffusés sur les sites de paris sportifs en ligne (hors France)

En fin de semaine dernière, la branche « paris sportifs » de l’agence Infront, Infront Bettor, a officialisé la signature d’un contrat de 5 ans avec la Ligue de Football Professionnel (LFP) à compter de la saison 2024-2025.

Selon le journal L’Equipe, Infront Bettor, qui existe depuis une année, a fait l’acquisition des droits de live betting (paris en direct) de la Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT et Trophée des champions au niveau monde hors marché français, « pour un montant record de 155 millions d’euros (31M€ par an) ».

Comme nous le confirme Infront, ce contrat comprend notamment les droits streaming des matchs diffusés par les plateformes de betting.

« Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec notre partenaire de longue date Infront, et notamment avec leur pôle paris très dynamique. Nous avons été convaincus par le potentiel d’Infront pour proposer une large offre de paris ainsi que des innovations en matière de données et de paris, dans un environnement compétitif et en évolution rapide » explique Martin Aurenche, Directeur Média de LFP Média, dans un communiqué.

