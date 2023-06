Ligue 1 – Les sponsors des clubs les plus valorisés lors de la saison 2022-2023 (Nielsen Sports)

Quelques jours après la fin de la saison 2022-2023 de Ligue 1 Uber Eats, l’heure est au bilan pour les clubs mais également pour leurs sponsors.

Selon la société d’études Nielsen Sports, c’est Cazoo qui arrive en tête des sponsors des clubs de Ligue 1 qui ont obtenu la plus forte valorisation média sur la saison 2022-2023.

Sponsor maillot de l’Olympique de Marseille et du LOSC, la société de vente de voitures d’occasion sur internet – qui cesse ses activités en France et va donc stopper ses partenariats, devance Winamax et Qatar Airways.

950 sponsors pour les clubs de Ligue 1 cette saison selon Nielsen

Pour cette étude, Nielsen Sports a pris en compte les sponsors des clubs visibles en TV (matchs en direct sur Prime Video et Canal+, magazines sportifs, JT) entre juillet 2022 et avril 2023. Un travail qui ne prend pas en compte les équipementiers des clubs (Nike, adidas, Puma, ..) et les partenaires de la Ligue de Football Professionnel (Kipsta, Oris, La Poste, Betclic,…). Nielsen Sports s’appuie sur son indicateur valorisation QI.

« L’étude intègre bien toutes les diffusions en France, y compris sur Prime Video » nous précise Nicolas Keribin, Market Leader France Benelux Nordics pour Nielsen Sports. « Nous avons un modèle propriétaire d’estimation des audiences qui nous permet de valoriser l’ensemble des chaînes qui ne bénéficient pas d’une audimétrie officielle. Ce modèle est ainsi appliqué aux diffusions sur Prime Video pour nous permettre d’en valoriser les retombées. »

Derrière le trio de tête, les autres sponsors des clubs de Ligue 1 qui ont obtenu la plus forte valorisation média cette saison sont Boulanger, ParionsSport, Emirates, Orange, eToro, Auchan et GOAT.

En parallèle et autre chiffre intéressant, Nielsen Sports a identifié 950 marques présentes en tant que sponsors des clubs de Ligue 1 cette saison, « soit un total constant par rapport à la saison dernière, et en hausse de 6% par rapport à la saison 2020/2021 ».

En parallèle, Nielsen Sports s’est également intéressé à la visibilité des équipementiers. C’est Puma qui génèrerait la meilleure valorisation cette saison devant adidas.

« L’efficacité d’un investissement sponsoring ne doit pas se limiter à cette valorisation média »

« Cette analyse est issue de notre produit Football24 qui existe depuis une dizaine d’années » ajoute Nicolas Keribin. « Cette solution a par exemple été utilisée par 14 clubs de Ligue 1 Uber Eats au cours de la saison écoulée ».

Pour les montants des valorisations média, Nielsen garde les chiffres pour ses clients. Football, cyclisme… quel sport offre le meilleur rapport exposition – prix ? « Il est difficile de tirer des conclusions sur l’efficacité d’un investissement sponsoring, particulièrement entre deux sports différents, en ne considérant que la valorisation média » nous précise Nicolas Keribin. « L’efficacité d’un investissement sponsoring ne doit pas se limiter à cette valorisation média mais doit également tenir compte de l’ensemble des variables qui composent le package : les possibilités d’activations, les hospitalités, la billetterie, les éléments intangibles relatifs à la qualité de l’association entre la marque et l’ayant droit…. C’est pourquoi nous avons développé des méthodologies pour aller au-delà de la valorisation média et ainsi valoriser un package sponsoring à 360° et calculer son ROI. Par ailleurs, il faut aussi prendre en considération l’objectif défini en amont par la marque pour en comprendre son efficacité et donc adapter la mesure en conséquence. »

A lire aussi