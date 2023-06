Lionel Messi en MLS à l’Inter Miami avec des accords commerciaux incluant Apple et adidas ?

En attendant de connaître officiellement le prochain club de Lionel Messi après son aventure au Paris Saint-Germain, les indiscrétions se multiplient dans les médias.

FC Barcelone, Inter Miami en MLS ou l’Arabie Saoudite, les spéculations médiatiques sont bonnes pour le clan Messi et leurs négociations.

Pour le média anglais de la BBC, Leo Messi va bien s’engager avec l’Inter Miami CF, franchise de Major League Soccer créée en 2020 et dont David Beckham est actionnaire.

De son côté, The Athletic précise que l’éventuel contrat avec Messi pourrait comprendre des accords de partage de revenus et bénéfices avec Apple et adidas, deux partenaires de la MLS. Le premier a signé un contrat mondial de diffusion estimé à 250M$ par saison sur 10 ans et le second est l’équipementier de toutes les équipes de MLS (et accessoirement l’équipementier de l’argentin) jusqu’au moins 2030. Hasard du calendrier, Apple TV+ vient d’annoncer la diffusion d’une minie série documentaire sur Leo Messi.

Comme pour David Beckham en son temps, Leo Messi pourrait également obtenir une option sur un pourcentage d’une franchise MLS à la fin de son éventuelle aventure outre-atlantique.

