LNB – Le All Star Game 2023 accueille Kellogg’s comme Partenaire (et Namer du concours de Dunk)

A l’occasion du prochain All Star Game 2023, la Ligue Nationale de Basket (LNB) accueille de nouveaux partenaires.

Organisé le samedi 30 décembre à l’Accor Arena, l’évènement qui réunit les meilleurs joueurs du championnat de France de Betclic Elite sera une nouvelle fois le terrain de jeu d’annonceurs. Outre le match, la soirée sera rythmée par de nombreuses animations et autres concours (dunk, 3 points, skills challenge).

Derrière cet évènement, on retrouve l’agence Sport Plus Conseil qui est le producteur et l’organisateur avec la LNB.

Outre Betclic, Lotus, Champion, Le Parisien et RMC Sport, le All Star Game accueille Kellogg’s comme nouveau partenaire.

Dans le détail, Kellogg’s devient Partenaire Premier et Namer du concours de dunk rebaptisé le « Kellogg’s Dunk Contest ». Un contrat signé pour cette édition 2023 par l’entremise de l’agence Seven.

Notons que l’évènement n’a plus de « Presenting Partner ». Ces deux dernières années, c’est Gorillas qui était associé au All Star Game LNB.

« Il y a toujours le shoot à 100 000€ et de nombreuses surprises » nous précise Frédéric Tharaud, Directeur des Partenariats chez Sport Plus Conseil. « Des discussions sont en cours pour le partenaire du shoot ».

Ajoutons que ce All Star Game sera diffusé sur la chaîne L’Equipe et Skweek.

