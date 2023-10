L’Olympique Lyonnais seul club de Ligue 1 et Ligue 2 à remporter l’Or pour les labels restauration LFP

Parce que l’expérience spectateur jour de match passe par une offre de restauration soignée, la Ligue de Football Professionnel a remis il y a quelques jours des « Labels restauration » aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2.

Le Label Restauration de la LFP, attribué pour les stades des clubs dans lesquels la qualité de la restauration est jugée particulièrement élevée, est décliné en trois niveaux d’excellence : Bronze, Argent et Or.

« Valoriser, mettre en avant et communiquer sur la qualité de l’ensemble de la restauration Grand Public dans les stades »

Pour cette première cérémonie, un seul club, l’Olympique Lyonnais, a reçu le Label Or pour la saison écoulée 2022-2023. « Nous sommes très heureux de recevoir le Label Or aujourd’hui. Ce prix récompense le travail de l’ensemble des équipes Food & Beverage de l’Olympique Lyonnais et de Sodexo Live qui façonnent les offres bistronomiques proposées aux spectateurs et mettent à l’honneur les produits stars de la gastronomie lyonnaise. » explique Gauthier Marconnet, Directeur Food & Beverage de l’Olympique Lyonnais, dans un communiqué.

« À la demande des clubs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, la Ligue de Football Professionnel a lancé cette année un Label de la Restauration, avec pour objectif de valoriser, mettre en avant et communiquer sur la qualité de l’ensemble de la restauration Grand Public dans les stades » explique la LFP. « Plusieurs critères objectifs et communs à tous les clubs professionnels français, tels que les infrastructures, les services, l’hygiène, l’écoresponsabilité, la satisfaction client ou encore la qualité de l’offre et de goût sont ainsi évalués. »

Lors de la cérémonie organisée jeudi 12 octobre à l’INSEP et animée par Grégory Cuilleron, chef cuisinier et animateur TV, ce sont donc 19 clubs de Ligue 1 et Ligue 2 qui ont été récompensés.

Label Or : Olympique Lyonnais

Label Argent : AS Saint-Étienne, ESTAC Troyes, FC Lorient, LOSC Lille, Paris Saint-Germain, Stade de Reims

Label Bronze : Amiens SC, Clermont Foot 63, EA Guingamp, Grenoble Foot 38, Montpellier Hérault SC, OGC Nice, Olympique de Marseille, Pau FC, RC Strasbourg Alsace, SC Bastia, SM Caen, Toulouse FC.

« Pour moi, depuis toujours, l’alimentation est une priorité et le football une véritable passion. Voir les deux réunis pour valoriser la qualité des services proposés par les clubs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT est une immense fierté. Tout comme voir la Ligue de Football Professionnel prendre sérieusement en main ce sujet, dans le but de donner au plus grand nombre de spectateurs accès à une nourriture de qualité dans les stades en France, est un réel plaisir » ajoute Grégory Cuilleron.

Une offre « lyonnaise » au Groupama Stadium

Depuis deux ans, le Groupama Stadium de l’OL a thématisé son offre de restauration à destination des supporters Grand Public. Aujourd’hui, l’offre restauration au Groupama Stadium est très orientée sur les déclinaisons des spécialités « lyonnaises » (sandwich andouillettes, tarte praline…)

En 2021, Grégory Cuilleron et le comédien Jean-Christophe Hembert avaient lancé un foodtruck « le Sandwich Lyonnais » qui proposait le dwitch à 8 euros. Un concept qui a disparu et laissé sa place au « Tacos Lyonnais » proposé tous les soirs de match au Groupama Stadium.

Un club lyonnais qui a également travaillé son image « gastronomique » il y a quelques mois avec un foodtruck incarné par Grégory Cuilleron et Naïs Pirollet et présenté à l’occasion du reveal du nouveau maillot 23-24 d’adidas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sport Buzz Business (@sportbuzzbusiness)

A lire aussi