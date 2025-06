Le Real Madrid s’associe à Louis Vuitton dans un partenariat prestigieux. La maison de luxe habillera désormais toutes les équipes du club madrilène pour leurs déplacements et événements officiels.

Le Real Madrid et la maison de luxe française Louis Vuitton ont annoncé, le 13 juin dernier, la signature d’un accord de collaboration, faisant de la célèbre marque un sponsor officiel du club espagnol.

Cette alliance prestigieuse prévoit que Louis Vuitton habille désormais les équipes masculines et féminines de football et de basketball du Real Madrid lors de leurs déplacements et événements institutionnels.

Aligned in ambition. Uniting a shared pursuit of excellence and spirit of travel, #LouisVuitton brings its tailoring expertise to the wardrobes of #RealMadrid‘s athletes — unveiled at the Santiago Bernabéu Stadium. Discover more at https://t.co/uWJMebk6eo

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) June 13, 2025