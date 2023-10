Louis Vuitton Partenaire-Titre de la Coupe de l’America 2024 disputée à Barcelone

Cette semaine, l’America’s Cup a officialisé le retour de Louis Vuitton comme partenaire. La marque de luxe sera le Partenaire Titre (Naming) de la 37ème édition qui se déroulera en 2024 à Barcelone.

Outre ce Naming, Louis Vuitton soutiendra également les étapes qualificatives.

Victory travels in Louis Vuitton. The Maison is proud to announce it is once again the Title Partner of the Louis Vuitton 37th America’s Cup Barcelona and returns to organize the qualifying competition, the Louis Vuitton Cup, on August 29th, 2024. #AmericasCup #LouisVuitton pic.twitter.com/0NJDuscfuC

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) October 24, 2023