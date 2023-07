LVMH 6ème Partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Ce lundi, le Groupe LVMH a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Dans le détail, LVMH devient Partenaire Premium et mettra en avant certaines de ses « maisons ». A ce rang de partenariat, LVMH rejoint ainsi BPCE, EDF, Orange, Sanofi et Carrefour.

A travers ce nouveau partenariat avec Paris 2024, LVMH se présente comme « Artisan de toutes les victoires ».

Une officialisation faite en présence de Bernard Arnault, PDG du Groupe LVMH, Thomas Bach, Président du Comité International Olympique, Amélie Oudéa-Castéra, Ministre des Sports et des JO, Anne Hidalgo, Maire de Paris, Antoine Arnault directeur général de Berluti et Tony Estanguet, Président de Paris 2024.

« En devenant l’un des plus gros contributeurs de l’événement, le numéro un mondial du luxe va ainsi permettre au comité d’organisation des JO de quasiment atteindre son objectif de 1,24 milliard d’euros de recettes de partenariat » écrit challenges.fr (dont LVMH est actionnaire).

« Le montant de cet accord global avec le géant mondial du luxe n’a pas été dévoilé mais, selon nos informations, il tournerait à 150 millions d’euros » ajoute Ouest-France.fr

Chaumet va créer les médailles et des athlètes seront aidés par le groupe. Le premier sera Léon Marchand ! https://t.co/31lm2nWGVo — Paul Peret (@paul_peret) July 24, 2023

Pour la Ministre des sports et des JO Amélie Oudéa-Castéra, « avec LVMH les Jeux de Paris 2024 seront encore plus beaux ».

Longtemps espéré, ce partenariat a la force de l’évidence. La rencontre de deux magies, celle de l’olympisme & de l’art de vivre à la française. La célébration de savoir-faire d’excellence, de l’audace & de la créativité.

Avec @LVMH, les Jeux de @Paris2024 seront encore + beaux. pic.twitter.com/EDtFyyleNx — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) July 24, 2023

« Ce partenariat inédit avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 va contribuer à faire rayonner la France dans le monde entier. Il était naturel que LVMH et ses Maisons s’associent à ce grand rendez-vous international » explique Bernard Arnault, Président-directeur général de LVMH. « Les valeurs de passion, d’excellence et d’inclusion que promeut le sport de haut niveau sont celles que cultivent au quotidien nos équipes, guidées par le désir constant de repousser leurs limites. Le sport représente une source d’inspiration infinie pour nos Maisons qui auront à coeur de faire rimer excellence créative et performance sportive en mettant leur savoir-faire et leur audace au service de cette célébration exceptionnelle. » –

Dans le cadre de ce partenariat avec Paris 2024, LVMH mettra donc en avant certaines de ses marques. La Maison Chaumet sera notamment en charge du design des médailles Olympiques et

des médailles Paralympiques.

Les Maisons de Moët Hennessy (champagnes, spiritueux et vins) seront dans les offres des programmes d’hospitalités.

Sephora sera pour sa part partenaire du relais de la Flamme olympique, au long duquel des activations seront proposées au public, ainsi que lors de passages et d’arrêts dans des sites du Groupe.

D’ici à la cérémonie d’ouverture, d’autres marques comme Louis Vuitton, Dior et Berluti dévoileront les différents aspects de leur engagement auprès de Paris 2024.

« Enfin, dans la dynamique du partenariat avec Paris 2024, LVMH souhaite étendre son engagement sociétal au domaine sportif, vecteur de rêve et d’impact positif. » ajoute le groupe. « Pour initier cette démarche, LVMH s’engage aux côtés du Secours populaire français, partenaire de longue date, pour soutenir une initiative très concrète d’accès à la pratique sportive pour 1 000 enfants et jeunes de 4 à 25 ans, en situation de précarité, apportant le financement de licences sportives, de stages et d’initiations au sport »

Léon Marchand signe avec LVMH

En parallèle à ce vaste partenariat, LVMH a également annoncé l’arrivée d’une nouvelle égérie en la personne du nageur français Léon Marchand, qui a récemment battu le record du monde sur le 400m nages de Michael Phelps. Précisons que le français a signé récemment un contrat avec la marque de montres Omega qui appartient au groupe Swatch et qui est également partenaire du CIO et des JO.