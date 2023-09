Manchester United officialise l’arrivée de Snapdragon (Qualcomm) comme nouveau sponsor maillot dès la saison 2024-2025 en remplacement de TeamViewer

Depuis quelques heures, on connait l’identité du futur sponsor maillot de Manchester United qui succèdera à TeamViewer à partir de la saison 2024-2025.

Ce mardi, le club de Premier League a confirmé un accord avec Snapdragon qui deviendra le sponsor maillot des Red Devils la saison prochaine, sur les maillots des équipes masculines et féminines. Snapdragon est une marque de processeurs de la société Qualcomm Technologies, partenaire du club depuis plus d’un an.

Une annonce de la part de Manchester United qui vient confirmer les informations de The Athletic faisant écho d’un contrat de sponsoring entre les deux parties en début de semaine. Pour le média, le contrat de sponsoring maillot avec Snapdragon (Qualcomm) a été signé pour 3 saisons pour un montant qui pourrait avoisiner les 60 millions de livres par saison, soit environ 70 millions d’euros.

🚨NEW @TheAthleticFC

📑 Manchester United in advanced talks with U.S. firm Qualcomm (subsidiary brand Snapdragon) to become front-of-shirt sponsor

💰 Expected to take over from Team Viewer at start of next season & Man Utd targeting £60m per yearhttps://t.co/lrSdwr2GNS

— Adam Crafton (@AdamCrafton_) September 11, 2023