Présente sur le Tour de France depuis 1999, Cochonou poursuit son aventure jusqu’en 2029. Sa cheffe de marque, Manon Fontaine, détaille la stratégie qui se cache derrière ce partenariat historique.

Avec ses emblématiques 2CV à damiers rouges et blancs, Cochonou est devenue l’une des marques les plus identifiées de la caravane du Tour de France. Pour cette 27e participation consécutive, la marque renforce encore son dispositif avec la Coch’Mobile et plus de 550 000 sachets de Croc’Sec distribués.

Pour Sport Buzz Business, Manon Fontaine, cheffe de la marque, revient sur les objectifs marketing, l’évolution des activations et les raisons d’un engagement prolongé jusqu’en 2029.

SBB : Cochonou sera présent sur le Tour jusqu’en 2029. Qu’est-ce qui motive un engagement aussi long dans un contexte où les marques cherchent souvent des retours rapides ?

Manon Fontaine : Le Tour de France est un formidable levier de visibilité pour Cochonou, au service de l’image et de la performance commerciale. Il nous permet d’activer la marque en magasin, tout en créant un lien direct avec les consommateurs.

C’est aussi l’occasion de faire vivre l’expérience produit : nous faisons découvrir nos saucissons à grande échelle grâce à la distribution de 550 000 sachets de Croc’Sec dans la caravane, et à la découpe de pièces entières (lignes départ et arrivée, et Bar à Saucisson). La dégustation est un enjeu clé : la marque bénéficie d’une forte notoriété, et la priorité est de recruter de nouveaux consommateurs. Le Tour nous offre précisément ce contact direct, massif et qualitatif, qui justifie un engagement dans la durée.

Après 27 participations consécutives, comment fait-on pour continuer à surprendre les spectateurs sans perdre ce qui fait l’identité de Cochonou sur le Tour ? L’arrivée de la Coch’Mobile est-elle une réponse à ce défi ?

Chaque année, les équipes marque et animation se challengent pour renouveler des éléments du dispositif, le tout au service de l’univers Cochonou et des actualités.

Pour Cochonou, l’innovation se fait d’abord en magasin, avec de nouveaux produits, et le Tour de France agit comme un véritable coup de projecteur pour les valoriser auprès du grand public.

Dans le dispositif Tour de France, l’objectif est de créer une vraie cohérence entre les produits et l’expérience. Les Croc’Sec par exemple, distribués depuis plus de 25 ans sur la caravane, ils sont désormais disponibles en magasin depuis l’an dernier. C’est une vraie illustration de la symbiose entre le Tour et nos produits.

Nous renouvelons aussi l’expérience avec de nouveaux éléments comme la mascotte à l’effigie du Croc’Sec lancée l’an dernier ou cette année la Coch’Mobile, qui apportent toujours plus de spectacle et permettent de distribuer encore davantage, tout en restant fidèles à notre identité.

« Activer simultanément tous les leviers »

Vous distribuez cette année plus de 550 000 sachets de saucisson et 105 000 bobs. Quels sont aujourd’hui les objectifs prioritaires : la visibilité, l’image de marque ou l’impact commercial ?

Nos objectifs prioritaires sont avant tout de faire déguster nos saucissons et d’entretenir un lien fort avec le public. La dégustation est clé pour recruter de nouveaux consommateurs et faire vivre l’expérience Cochonou. Au fil des années, le Tour de France est devenu un véritable rendez-vous pour les fans, les consommateurs et même les enseignes. C’est un dispositif unique qui nous permet d’activer simultanément tous les leviers : un pic de visibilité, un renforcement de l’image de marque, et un puissant relais commercial grâce aux activations en magasin (en moyenne 300 activations dans toute la France de mi-juin à fin juillet).

Les voitures à damiers rouges et blancs font partie des symboles du Tour. Avez-vous déjà mesuré la notoriété spontanée de Cochonou auprès du public grâce à la caravane ?

Nous mesurons régulièrement la notoriété de la marque, et nous observons chaque année un pic au moment du Tour de France, avec près de 90 % de notoriété totale. La caravane joue donc un rôle clé dans cette visibilité exceptionnelle.

Au-delà de la notoriété, le Tour est aussi un formidable levier pour mettre en lumière les actualités de la marque, notamment nos innovations produits : du Sans conservateur en 2021 à notre Jambon Cru en 2026, en passant par la Filière engagée, La Ficelle ou encore les Croc’Sec.

Cet impact se mesure à la fois sur les ventes, mais aussi sur l’image de marque, avec des progressions significatives sur des items clés comme le goût (+7,7 pts), l’innovation (+6,3 pts) ou la qualité (+6,2 pts) (Ipsos, données 2026 vs. 2022).

Enfin, les études menées par ASO confirment que Cochonou fait partie des caravanes préférées des Français depuis de nombreuses années, preuve de l’attachement du public à notre présence sur le Tour.

Le Tour attire désormais beaucoup de marques internationales. Une marque populaire française comme Cochonou possède-t-elle un avantage particulier sur cet événement ?

C’est possible, Cochonou bénéficie d’un avantage culturel, historique et émotionnel. Le Tour est un événement profondément ancré dans le patrimoine populaire français, tout comme le saucisson sec, l’iconique 2CV Citroën et bien sûr la marque Cochonou. Ce socle commun renforce la cohérence du partenariat et l’attachement du public. Nous partageons avec le Tour de France un ADN de convivialité, de tradition et la volonté de rassembler toutes les générations de Français.

La Coch’Mobile est présentée comme un lieu de partage et de dégustation. Assiste-t-on à une évolution des activations vers davantage d’expérience et moins de simple distribution d’échantillons ?

La distribution reste un enjeu clé, car c’est un levier essentiel de recrutement : elle permet de faire découvrir nos produits et le bon goût de Cochonou au plus grand nombre. La configuration de van de la Coch’Mobile en fait un dispositif flexible et multifonction : elle nous permet à la fois d’augmenter notre capacité de distribution (+50 000 sachets de Croc’Sec), mais aussi de proposer une nouvelle expérience – pour le public comme pour nos invités. C’est l’opportunité de passer plus de temps avec la marque, de créer de nouvelles traditions et d’ouvrir encore davantage les portes de notre caravane.

« Notre force, c’est cette proximité authentique »

Les jeunes générations suivent le Tour différemment, notamment via les réseaux sociaux. Comment adaptez-vous votre dispositif pour continuer à les toucher ?

Cochonou a été précurseur sur le digital dès 2006 avec le Blog Cochonou, qui plongeait déjà les fans dans les coulisses du Tour. Aujourd’hui, on prolonge cet héritage en s’adaptant aux nouveaux usages des jeunes générations : formats courts (Reels, TikTok), contenus en temps réel depuis la caravane, et collaborations avec des créateurs.

Notre force, c’est cette proximité authentique construite depuis 20 ans, que l’on active aujourd’hui sur les plateformes sociales pour capter l’attention, générer de l’engagement et mettre en valeur le goût de nos saucissons et notre ancrage dans le patrimoine français.

Le Tour est souvent présenté comme le plus grand événement gratuit du monde. Est-ce justement cette proximité avec les spectateurs qui explique la fidélité de Cochonou depuis plus de vingt-cinq ans ?

Le Tour de France est unique : un événement annuel et gratuit qui rassemble en allant à la rencontre des Français, et qui quadrille le territoire comme aucun autre. C’est exactement ce qui résonne avec Cochonou. Le saucisson est un produit simple, convivial et intergénérationnel, qui rassemble sur le bord des routes comme à table. Et chaque été Cochonou et le Tour se retrouvent, au plus près des Français.

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