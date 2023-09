Marathon : Comment adidas célèbre le record du monde de la coureuse Tigist Assefa chaussée de la Adizero Adios Pro Evo 1

Dimanche, Tigist Assefa a battu le record du monde du Marathon chez les femmes avec un chrono de 2 heures, 11 minutes et 53 secondes sur le marathon de Berlin réputé comme la course la plus rapide de la saison.

Equipée par adidas, la coureuse éthiopienne a offert la meilleure des publicités à la marque aux trois bandes et sa nouvelle paire de chaussures Adizero Adios Pro Evo 1 qui est vendue au prix de 500 euros en améliorant le record d’un peu plus de 2 minutes !

« La chaussure adidas m’a donné un coup de pouce supplémentaire »

Dévoilée il y a quelques jours, la chaussure de running est présentée comme la plus légère du marché avec un poids de 138 grammes. « Je me suis entraînée très dur ces derniers mois pour réaliser le temps le plus rapide » explique Tigist Assefa, dans un communiqué. « Je suis très reconnaissante du soutien de la foule et de mon partenaire adidas qui m’a équipé de sa chaussure de course la plus légère jamais conçue qui m’a donné un coup de pouce supplémentaire aujourd’hui pour réaliser ce record du monde. Je ne peux pas être plus heureuse ». En remportant le marathon de Berlin 2023, Tigist Assefa empoche un prize money de 30 000 euros + 30 000 euros de bonus pour le temps. Pour ce World Record, adidas devrait également lui verser une prime.

Pour adidas, l’occasion est trop belle pour ne pas communiquer comme il se doit sur ce nouveau record du monde et sa paire de running. L’opportunité pour la marque de travailler un peu plus son image de marque auprès des coureurs de tous les niveaux. Une « chaussure miracle » qui devrait également rejaillir sur l’image de marque globale innovante et performante de la société allemande.

« La voir battre le record du monde devant nous avec la nouvelle adidas ADIZERO Adios Pro Evo 1 m’a donné la chair de poule » ajoute Alberto Uncini Manganelli, directeur général de la course à pied chez adidas. « Chez adidas, nous sommes nés d’une passion pour gagner et cette chaussure représente notre quête sans fin pour créer le meilleur pour l’athlète et repousser les limites de ce qui est possible pour les aider à courir plus vite »

NEW. WORLD. RECORD /// 2:11:53 🚨🔥 TIGIST ASSEFA 👏 🤯 Greatest female marathon runner EVER

⏱️ Destroys record by over two minutes

⚡ In our lightest and fastest shoe ever 👟 #Adizero Adios Pro Evo 1#ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/t8iwpKWBeX — adidas Running (@adidasrunning) September 24, 2023

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par adidas Running (@adidasrunning)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par adidas Running (@adidasrunning)

L’athlète et la chaussure du record ont également eu les honneurs du PDG d’adidas, Bjorn Gulden.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bjørn Gulden (@bjoern_gulden)

Une chaussure adidas qui est au coeur de l’actualité dans de nombreux médias depuis le record du monde de dimanche. Lequipe.fr a notamment publié un article « Record du monde du marathon : les débuts réussis d’une nouvelle chaussure ultra-légère ».

Il y a quelques années, c’est Nike qui réussissait le lancement d’une nouvelle game de chaussures de running avec de nombreux évènements dont le « Breaking2 » ou encore le « INEOS 1:59 Challenge » mettant en scène Eliud Kipchoge passant sous la barre des 2 heures sur la distance d’un marathon, à savoir 42,2km.