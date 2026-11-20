Avec 18 millions d’abonnés sur ses réseaux sociaux en Afrique, la Ligue 1 veut renforcer son implantation sur le continent. LFP Media lance une nouvelle marque mêlant événements, contenus locaux et partenariats médias.



Avec 18 millions d’abonnés sur ses plateformes digitales, l’Afrique représente la première communauté mondiale de LFP Media. Pour capitaliser sur cet engouement, la Ligue de football professionnel lance « Ligue 1 Africa », une nouvelle marque destinée à renforcer la présence du championnat français sur le continent.

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Cette stratégie s’articule autour de trois axes : l’événementiel, les médias et le digital. Dès 2027, un Trophy Tour permettra notamment aux supporters de découvrir le trophée de Ligue 1 dans plusieurs pays africains. Des fan zones seront également déployées, tandis que l’eLigue 1 Tour poursuivra son développement.

Autre rendez-vous : le Trophée des Académies, organisé avec Canal+, reviendra pour une troisième saison. Ses deux premières éditions ont cumulé 16 millions de téléspectateurs et 100 millions d’impressions digitales.

Contenus adaptés en huit langues locales

Sur le volet numérique, LFP Media lance le Ligue 1 Creators Club, avec notamment Cheikh Footstyle et Ultimate Kombo. Des contenus seront aussi adaptés dans huit langues locales.

L’initiative s’appuie également sur un réseau d’une quarantaine de partenaires médias et sur les diffuseurs officiels Canal+, SuperSport et beIN SPORTS.

Une offensive internationale portée par les 287 joueurs africains évoluant actuellement en Ligue 1 McDonald’s et en Ligue 2 BKT.

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