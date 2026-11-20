L’ancien international français Mathieu Bastareaud s’associe à la marque varoise COMEP pour lancer BASTA 1988, une sauce pimentée inspirée d’une recette familiale et accompagnée d’une campagne vidéo.

Après les terrains de rugby, Mathieu Bastareaud passe derrière les fourneaux ! L’ancien international français et figure emblématique du RC Toulon s’associe à COMEP (Comptoir Méditerranéen du Piment) pour lancer sa propre sauce pimentée, baptisée « BASTA 1988 ».

Disponible depuis le 20 novembre, cette création a été imaginée avec le joueur, en s’inspirant d’une recette familiale de sa mère. Au programme : piment antillais, thym, oignon et ail. Le tout est fabriqué à Toulon, en petites séries, dans des flacons de 100 ml.

Pour cette collaboration, COMEP déroge à sa tradition de baptiser ses sauces du nom d’une ville méditerranéenne et d’une année. BASTA 1988 fait directement référence au surnom du rugbyman et à son année de naissance.

Le lancement s’accompagne d’un spot publicitaire de 40 secondes, tourné au restaurant Coji, à Toulon. On y retrouve Bastareaud autour d’un repas entre amis.

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Avis aux intéressés, la sauce est commercialisée sur le site de COMEP et auprès de ses revendeurs partenaires.

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