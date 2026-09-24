Laure Manaudou, Thierry Dusautoir, Boris Diaw ou encore Maxime Lucu : Ambission lance une nouvelle activité permettant aux entreprises de faire intervenir des sportifs de haut niveau.

Du vestiaire au comité de direction. L’agence Ambission lance Ambission Expérience, une nouvelle activité destinée à faire intervenir des sportifs et anciens champions auprès des entreprises. Développée avec Nans Ducuing, ancien international français de rugby et consultant sur CANAL+, l’offre compte déjà plus de 35 intervenants.

Le casting rassemble notamment Maxime Lucu, Matthieu Jalibert, Thierry Dusautoir, Laure Manaudou, Boris Diaw, Sébastien Chabal, Mathieu Bastareaud, Cléopâtre Darleux, Alizé Cornet ou Marc Lièvremont.

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Passerelle sport de haut niveau et monde professionnel

L’objectif est de s’appuyer sur leur expérience du très haut niveau pour aborder des problématiques également présentes dans le monde professionnel : leadership, cohésion, performance collective, gestion de la pression, résilience ou rapport à l’échec. Les interventions pourront prendre la forme de conférences, tables rondes, séminaires, team buildings ou rencontres avec des comités de direction.

Ambission accompagnera également les sportifs dans la construction de leurs prises de parole, du choix des thématiques au travail éditorial.

L’agence, déjà à l’origine du Crunch Creator, vise rapidement 100 interventions par an et ambitionne, à terme, de construire la plus grande agence française de conférenciers par et pour les sportifs. Une plateforme digitale dédiée viendra également présenter les profils et leurs différentes thématiques.

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