Média – Astrid Bard succède à Isabelle Ithurburu à la présentation du Canal Rugby Club

Samedi, CANAL+ co-diffusait la finale du TOP 14 remportée par le Stade Toulousain face à La Rochelle. Un dernier plateau rugby sur la chaîne, au Stade de France, pour la journaliste Isabelle Ithurburu en partance pour TF1.

A la fin de la retransmission de cette soirée, Isabelle Ithurburu a annoncé qu’Astrid Bard reprendrait la présentation de l’émission « CANAL RUGBY CLUB » qui entamera sa 9ème saison. Le magazine, diffusé en clair, met a l’honneur le TOP 14 dont les rencontres sont proposées en exclusivité et en intégralité sur les chaînes CANAL+.

« Elle a accepté ce projet avec l’enthousiasme qui la caractérise »

Une nomination confirmée par la chaûne cryptée quelques minutes plus tard dans la soirée. « Nous sommes très heureux de voir Astrid Bard prendre les commandes du Canal Rugby Club, le rendez-vous emblématique de notre couverture du Top 14. Astrid est une excellente journaliste, experte du sport et du direct, reconnue et appréciée par nos téléspectateurs et par le milieu du rugby » explique Thomas Senecal, directeur des Sports de CANAL+, dans un communiqué. « Elle a accepté ce projet avec l’enthousiasme qui la caractérise. Nous sommes convaincus qu’elle va briller à la tête du « CRC », qui va évoluer et faire davantage de place à ce qui se passe dans les stades avant nos grandes affiches du samedi et du dimanche. »

Une finale de TOP 14 marquée par la présence d’Emmanuel Macron dans le vestiaire des toulousains après leur sacre, en train de boire une bière cul sec. Une image forte captée par CANAL+.

Le Président de la République est venu célébrer le 22e bouclier de Brennus du Stade Toulousain et s’est, lui aussi, distingué avec une remarquable performance 😱#Toulouse #FinaleTOP14 pic.twitter.com/q4MTU0yLGJ — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 18, 2023

A lire aussi