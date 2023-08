Média – Quel dispositif pour beIN SPORTS, diffuseur de la Coupe du Monde de basket 2023 ?

Du 25 août au 10 septembre, beIN SPORTS diffusera en direct et en intégralité la Coupe du Monde FIBA 2023 qui se déroulera en Indonésie, au Japon et aux Philippines. beIN SPORTS sera la seule chaîne à diffuser l’intégralité des rencontres de l’équipe de France.

Pour offrir une diffusion la plus complète, la chaîne mise sur un dispositif complet avec Rémi Reverchon, Jacques Monclar qui seront sur place et commenteront les matchs des Bleus. Xavier Vaution, Chris Singleton, Adio Lala, Peter Anderson, Fred Weis commenteront également les autres rencontres. En plateau, Mary Patrux, Xavier Vaution et Chris Singleton interviendront également.

Outre beIN SPORTS (disponible dans les offres CANAL+ à tarif avantageux), la compétition est également diffusée sur la plateforme OTT de la FIBA « Courtside 1891 ».

CALENDRIER DES MATCHS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE ET DES PHASES FINALES

CANADA / FRANCE : vendredi 25 août à 15h30 sur beIN SPORTS 1

FRANCE / LETTONIE : dimanche 27 août à 15h30 sur beIN SPORTS 1

FRANCE / LIBAN : mardi 29 août à 11h45 sur beIN SPORTS 1

SECONDE PHASE DE POULES : vendredi 1er et dimanche 3 septembre

QUARTS DE FINALE : mardi 05 et mercredi 06 septembre sur beIN SPORTS 1

DEMI-FINALES : vendredi 08 septembre à 10h45 et 14h40 sur beIN SPORTS 1

FINALE : dimanche 10 septembre à 14h40 sur beIN SPORTS 1

