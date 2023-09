Média : Tony Parker va animer une émission hebdomadaire sur Skweek (« SKWEEK SHOW by Tony Parker »)

Diffuseur de la Betclic ELITE (avec la Chaîne L’Equipe), de la Turkish Airlines EuroLeague ou encore de la BKT Eurocup, la plateforme Skweek lancée il y a un an va proposer une émission hebdomadaire présentée par Tony Parker.

Dans le détail, l’actuel président du club LDLC ASVEL, qui a par ailleurs signé un contrat sponsoring avec Skweek, recevra en plateau « ses amis » pour un show « basket, sport, cinéma, musique et autres débats de société ».

L’émission sera diffusée le vendredi à 18h gratuitement. L’occasion pour la plateforme de pouvoir valoriser son offre auprès d’un public cible et de séduire de nouveaux abonnés . En cette rentrée, l’abonnement annuel à Skweek est proposé au tarif de 66,99€ par mois. Comme nous le précise la chaine, il faudra se créer une compte (gratuit) pour suivre la nouvelle émission de Tony Parker. Un show qui devrait être mis en ligne sur YouTube le lundi suivant.

« Comme à la maison ou en soirée chez des amis, on refait le monde, on rigole, on débat, on joue. Un moment convivial où TP est accompagné de Lesly Boitrelle et Stephen Brun mais également d’invités prestigieux » ajoute le communiqué.

Pour les deux premières (15 et 22 septembre), l’émission sera consacrée au Hall of Fame et l’intronisation de TP en août dernier. Au casting, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade et Pau Gasol, intronisés comme lui au panthéon du basket mondial, aux côtés de Thierry Henry et Matt Pokora.

« Dans le studio spécialement construit pour Tony Parker, nous allons du salon à l’ambiance feutrée pour discuter et débattre, au coin bar pour se confier autour d’un verre, en passant par la partie gaming, sans oublier le playground pour tester le niveau basket des invités » ajoute Skweek.

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

A lire aussi