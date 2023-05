Meilleur casino en ligne (2023) : 21 sites de casino fiables en français

Vous avez besoin de vous changer les idées, mais vous avez tout vu sur Netflix et les sorties cinéma… ce n’est pas trop ça en ce moment ? Alors pourquoi ne pas vous amuser avec les meilleurs casinos en ligne ?

Notre équipe d’experts vous a préparé une liste des meilleurs sites et notre préféré, Cresus Casino vous offrira plus de 1 700 jeux et 300 € de bonus pour ensoleiller un dimanche pluvieux avec ses nombreuses offres promotionnelles.

Vous voulez en savoir plus ? On vous dit tout ci-dessous.

Les meilleurs casinos en ligne

Cresus Casino – Meilleur casino en ligne (bonus de 300 €)

Wild Sultan – Des bonus de 20 à 50 % suivant le jour de la semaine

Madnix – Plus de 2 100 machines à sous par Betsoft et autres

5 Gringos – Plus de 4 000 jeux d’argent en ligne

Cloudbet – Possibilité de parier sur le foot et sur d’autres sports

Magical Spin – Application dédiée sur iOS et Android

Lucky Treasure – Bonus de bienvenue jusqu’à 10 000 €

Azur – Nouveau casino en ligne intéressant

Arlequin – Bonus sans conditions de mise

Lucky 31 – Des tournois fréquents

1. Cresus Casino – Meilleur casino en ligne dans l’ensemble

Avantages :

Plus de 1 700 jeux par Playson, Pragmatic Play, etc.

Des croupiers en direct VIP

Un programme VIP pour des récompenses et des cadeaux personnalisés

Support VIP efficace avec un agent dédié à partir du rang Or

Bonus de bienvenue de 300 €

Inconvénients :

Pas d’options de paiement en cryptomonnaies

Pas d’appli mobile à télécharger

Cresus Casino vous invite à jouer comme un VIP avec ses croupiers en direct de luxe et un programme VIP qui saura vous récompenser.

Jeux : 4.9/5

Cresus Casino propose plus de 1 700 jeux fournis par Playson, Pragmatic Play, Evolution, etc. Parmi cette sélection, vous trouverez une myriade de machines à sous avec des jackpots, des Megaways et même des titres créés spécialement pour le site comme Cresus Fortunes.

Pour varier les plaisirs, le site offre également des jeux de croupiers en direct à la présentation soignée. Vous trouverez des tables VIP pour jouer au blackjack, à la roulette, ou au baccara, des jeux de poker, de Sic Bo, de Fan Tan et des jeux TV avec chacun leurs règles.

Promos : 4.8/5

Les nouveaux joueurs peuvent réclamer un bonus de 150 % allant jusqu’à 300 € pour un dépôt minimum de 20 €. Cette offre n’est soumise à aucune exigence de mise.

Tous les mercredis, vous pouvez déposer pour un bonus de 15 % (20 % pour les membres VIP) jusqu’à 500 €. Si vous attendez le vendredi, votre dépôt sera récompensé par un bonus de 35 % jusqu’à 500 €.

Le programme VIP de Cresus Casino offre quatre niveaux : Bronze, Argent, Or et Platine. Chacun de ces niveaux vous donnera accès à de meilleurs bonus, des cadeaux personnalisés ainsi qu’une assistance par email, téléphone et chat en direct. De plus, à partir du niveau Or, vous aurez un conseiller VIP dédié pour répondre à tous vos besoins.

Paiements : 4.8/5

Afin de commencer à jouer sur Cresus Casino vous pouvez déposer en carte bancaire (Visa, Visa Electron, Mastercard), par virement bancaire, ou avec Skrill. Vous pourrez déposer jusqu’à 10 000 € avec Skrill, autant que vous le souhaitez par virement bancaire ou jusqu’à 1 000 € avec votre carte bancaire. Toutes les transactions peuvent être effectuées sans le moindre frais de la part de Cresus Casino.

Mobile : 4.7/5

En vous rendant sur la version mobile du site, vous aurez la bonne surprise de découvrir que l’interface est quasiment la même que sur ordinateur. Vous aurez accès à un menu latéral pour naviguer, les jeux sont jouables sur le site et les différents éléments s’adaptent à votre écran.

Service client : 4.9/5

Cresus Casino est à votre disposition tous les jours de 10h à 22h avec le système de chat en direct. Vous pouvez également les joindre par mail si vous préférez.

>> Obtenir un bonus de 300 € sur Cresus Casino >>

2. Wild Sultan – Meilleur casino en ligne pour les promos

Avantages :

Plus de 3 000 jeux proposés

20 à 50 % de bonus suivant les jours de la semaine

Cartes et virements bancaires, Neteller, Skrill…

Bonus de 500 € + 20 tours gratuits

Service client compétent joignable via Live Chat

Inconvénients :

Programme VIP uniquement sur invitation

Moins connu que Cresus

Découvrez le thème exotique des mille et une nuits sur le casino en ligne fiable Wild Sultan. Comme Cresus Casino, il s’agit d’un site sécurisé qui propose de nombreux jeux avec croupiers en direct, et d’autres avantages que nous allons voir.

Jeux : 5/5

Fort de plus de 3 000 jeux, Wild Sultan est une bonne option si vous vous ennuyez sur Cresus. Bien évidemment, il s’agit là de titres provenant d’éditeurs célèbres, tels qu’Yggdrasil, Play’n Go, et autres.

Bon à savoir : le casino Wild Sultan est unique en ce qu’il permet de consulter les gains des joueurs en temps réel. Autrement dit, vous pouvez voir les jeux les plus rentables et vous concentrer dessus pour gagner plus.

Promos : 4.9/5

Le bonus de Wild Sultan est légèrement plus généreux que Cresus, puisque vous pouvez obtenir 500 € et 20 free spins sur votre premier dépôt. En outre, vous pouvez obtenir 5 % de cashback (ou 10 % pour les joueurs VIP) sur tous vos dépôts sur ce casino en ligne.

Bien entendu, ce casino en ligne propose également des bonus et promotions différents tous les jours de la semaine. Ceci comprend la fameuse « Happy Hour » qui donne un bonus de 25 % sur tous les dépôts effectués entre 18 h et minuit le lundi et le mercredi, ainsi qu’un bonus de 50 % le week-end.

Paiements : 4.7/5

Wild Sultan s’en tire très bien en matière de moyens de paiement : proposant les options traditionnelles (virements bancaires et cartes Visa ou Mastercard) ainsi que des options plus rares comme Skrill, Neteller, Paysafe et Papaya.

Le dépôt minimum de 20 euros est également raisonnable, et les retraits sont instantanés si vous utilisez Skrill ou Neteller, ce qui en fait l’un des meilleurs casinos en ligne sur ce point.

Mobile : 4.8/5

Un petit avantage sur Cresus : Wild Sultan dispose de sa propre application à télécharger sur iOS et Android. Cette application permet non seulement d’éviter toute latence, mais aussi d’avoir des boutons et une interface adaptés à la taille de votre tablette ou téléphone.

Nous avons aussi constaté que cette application permet plus facilement de jouer lorsque la connexion internet n’est pas très bonne (comme dans les transports en commun, par exemple).

Service client : 4.8/5

Le service client de Wild Sultan est joignable par chat en direct de 10 h à 22 h. Et oui, les agents parlent très bien français, contrairement à d’autres casinos en ligne que nous ne nommerons pas. En outre, nous avons accès à une section FAQ détaillée qui permettra aux débutants de trouver des réponses rapidement.

>> Obtenir un bonus de 500 € et 20 tours gratuits sur Wild Sultan >>

3. Madnix – Meilleur casino en ligne pour les machines à sous

Avantages :

Plus de 2 100 machines à sous variées par Wazdan, Betsoft, etc.

Des bonus sans conditions de mise

Des récompenses quotidiennes avec les Drops & Wins de Pragmatic Play

Offre de bienvenue sur les trois premiers dépôts

Des bonus de dépôt hebdomadaire pour les machines à sous

Inconvénients :

Pas de jeux en direct

Pas de section FAQ

Madnix est un casino en ligne fiable spécialisé dans les machines à sous. Il y a des jeux de tables, mais pas de croupier en direct. L’argument numéro 1 de ce casino, c’est qu’il n’y a pas de condition de mise sur les bonus.

Jeux : 4.8/5

Madnix est le casino en ligne d’un professeur fou et dans son laboratoire, vous trouverez plus de 2 100 machines à sous fournies par Play N Go, Wazdan, Betsoft et bien d’autres. Les machines sont variées avec des Megaways, des Hold & Win, et des jackpots progressifs.

Vous pourrez aussi jouer à des jeux de tables virtuels, même si on déplore l’absence de jeux de casino en direct. Les titres proposés ici sont des jeux de casino classiques, vous trouverez donc des roulettes, du blackjack, du poker ou bien encore du baccara.

Promos : 4.8/5

L’un des engagements du Professeur Nix, c’est de proposer des bonus sans condition de mise. Ainsi, vous pouvez bénéficier d’une offre de bienvenue sur vos trois premiers dépôts sans vous en soucier.

Votre premier dépôt vous donnera un bonus de 100 % jusqu’à 50 € et 50 free spins pour The Wild Machine. Le second paiement est récompensé par 100 free spins sur Multifly et un bonus de dépôt de 50 % jusqu’à 50 €. Enfin, lors de votre troisième dépôt, Madnix vous récompensera avec 75 tours gratuits utilisables sur Rise of Giza : Power Nudge.

Vous l’avez sûrement deviné, mais ce casino en ligne est spécialisé dans les machines à sous et ses offres aussi. Toutes les semaines, vous aurez le droit à de nouveaux bonus de dépôts et des tours gratuits mais aussi des cashback pour faire tourner les rouleaux plus longtemps. Nous apprécions particulièrement les Drops & Wins de Pragmatic Play, offrant des jackpots substantiels en jouant à leur jeux.

Paiements : 4.7/5

Au niveau des paiements, les méthodes acceptées sont somme toute assez classiques. Le professeur vous laissera déposer avec une carte bancaire Visa ou Mastercard ou en utilisant EZee Wallet, Neosurf et Cashlib. Vous pouvez retirer jusqu’à deux fois par semaine pour un montant de 2 500 €. Nous déplorons l’absence d’options cryptos.

Mobile : 4.6/5

Bien que Madnix ne propose pas d’appli mobile contrairement à d’autres casinos, l’expérience mobile s’est avérée plus qu’agréable sur navigateur. La présentation est simple avec des illustrations de grande taille pour les jeux et un menu latéral pour se rendre rapidement dans les autres sections du site.

Service client : 4.6/5

Pour recevoir de l’aide, il vous suffit d’appuyer sur la bulle “Live Chat”, en bas à gauche de votre écran. Remplissez le formulaire et un agent du casino vous répondra dans les plus brefs délais. C’est malheureusement le seul moyen de contact offert et il n’y a pas de FAQ.

>> Jouer sur plus de 2 100 machines à sous sur Madnix >>

4. 5 Gringos – Casino en ligne fiable avec 4 000+ jeux d’argent

Avantages :

Plus de 4 000 jeux en ligne provenant des meilleurs studios

Cinq bonus de bienvenue pour convenir à tous les joueurs

Des mini-jeux pour obtenir des tours gratuits et des bonus

Cryptos et portefeuilles électroniques acceptés

Un service client disponible 24 h sur 24

Inconvénients :

Dépôts par cartes bancaires limités à 850 €

Les retraits par virement bancaire peuvent prendre plusieurs jours

Pas d’appli mobile à télécharger

Embarquez dans une aventure haute en couleur à la frontière mexicaine avec cinq personnages offrant chacun un bonus unique à utiliser sur un grand nombre de jeux.

Jeux : 4.8/5

5 Gringos offre une sélection de jeux des plus complètes avec plus de 4 000 titres, dont des machines à sous, des jeux de tables et des croupiers en direct. Les machines à sous regroupent des machines à fruits, des jackpots progressifs, et des Megaways fournis par Pragmatic Play, NetEnt, Play N Go et une vingtaine d’autres studios bien connus des fans.

Pour les jeux de casino en direct vous trouverez plus de 160 jeux avec de nombreuses variations de blackjack, roulette, baccarat et poker, mais également des jeux TV et des tables VIP.

Promos : 4.8/5

En choisissant l’un des cinq personnages du jeu, vous pourrez recevoir un bonus de bienvenue qui correspond à votre style de jeu. Le catcheur autrichien (oui, oui, on a vérifié !) offre un bonus de 15 % jusqu’à 250 €, la pistolera mexicaine vous donnera un tour gratuit par euro déposé, et ce, jusqu’à 500 €.

La cowgirl finlandaise vous protégera des coups de soleil avec un bonus de premier dépôt de 100 % jusqu’à 500 €, et pour vous rafraîchir, vous pouvez prendre une bière avec le mariachi allemand pour 200 % jusqu’à 50 €. Enfin, si vous vous sentez l’âme d’un musicien, le cantador français vous donnera trois bonus de dépôt. Le premier sera de 100 % jusqu’à 500 €, le second de 75 % jusqu’à 300 € et le troisième vous donnera 50 % jusqu’à 200 €.

Mais ce n’est pas tout, et en plus des bonus cashbacks et de dépôts hebdomadaires offrant plus d’argent et des free spins, vous pourrez participer à des tournois tout au long de l’année sur ce casino. En outre, ce casino en ligne fiable offre des récompenses lorsque vous faites des missions Heist et un mini-jeu où vous tirez sur des cibles comme dans une foire.

Paiements : 4.7/5

Ce casino en ligne accepte les dépôts avec Visa, Visa Electron, Mastercard, par virement bancaire ou par e-wallet avec Klarna et Perfect Money. Vous pouvez aussi jouer en crypto-monnaies avec Ethereum, Bitcoin, Ripple et Litecoin. Toutefois, si les dépôts sont limités à 5 000 € avec les e-wallets, les transferts bancaires et les cryptos, malheureusement avec les cartes bancaires vous serez limité à 850 € et 2 000 € avec la Visa Electron.

Pour retirer, les portefeuilles électroniques et les cryptomonnaies sont les plus rapides puisque quasi instantanées et les autres méthodes peuvent prendre plusieurs jours ouvrés, le temps d’être traitées par votre établissement bancaire.

Mobile : 4.5/5

Vous ne trouverez pas d’appli mobile pour jouer sur ce casino, mais ce n’est pas nécessaire, puisque lorsque vous accédez au site depuis un navigateur mobile, celui-ci parvient à parfaitement s’adapter. Vous pouvez jouer aux jeux en plein écran avec des contrôles tactiles, effectuer des transactions et réclamer des bonus avec une simplicité déconcertante.

Service client : 4.8/5

5 Gringos répondra à toutes vos questions avec une superbe FAQ, lisible et triée par thèmes. Si vous avez besoin de les contacter vous pouvez recevoir une réponse en 45 minutes par mail ou bien utiliser le chat en direct, disponible tous les jours et 24h sur 24.

>> Jouer à plus de 4 000 jeux sur 5 Gringos >>

5. Cloudbet – Casino en ligne fiable et site de paris sportifs

Avantages :

Jeux de hasard et paris sportifs

RTP des jeux facile à voir

Bonus allant jusqu’à 5 BTC

Plus de 60 cryptomonnaies acceptées

Inconvénients :

Pas de paiement par carte bancaire

Moins de jeux que d’autres casinos en ligne

Frais de dépôt et de retrait

Cloudbet est un casino en ligne doublé d’un site de paris sportifs. Ce casino moderne accepte les crypto-monnaies et offre un bonus faramineux tel que nous le verrons ci-dessous.

Jeux : 4.6/5

Comme mentionné ci-dessus, ce casino en ligne vous permet de placer un pari sportif sur le foot, le basket, etc.

En outre, il vous donne également accès à des jeux de hasard et à des jeux Live provenant de Net’Ent, Play’N Go, et plus. Si vous êtes intéressé par les jeux Live, nous recommandons la roulette et le poker qui font un carton fou auprès des joueurs.

Autre point intéressant : ce casino en ligne vous montre le RTP (la rentabilité) des jeux proposés.

Promos : 4.9/5

Tout d’abord, Cloudbet propose un bonus de bienvenue allant jusqu’à 5 BTC – soit environ 100 000 € au cours actuel. Ce bonus est débloqué au fur et à mesure de votre progression, et comme vous pouvez l’imaginer, c’est le plus gros bonus de casino que nous avons jamais vu.

Ensuite, ce casino en ligne propose des bonus différents le lundi et le jeudi, afin d’obtenir entre 20 et 50 % de bonus sur vos dépôts. Pour les paris sportifs, certaines cotes sont parfois augmentées durant la promo « Esport Odds Boost ».

Paiements : 4.5/5

Nous l’avont dit ci-dessus : Cloudbet accepte uniquement les cryptomonnaies. Ainsi, vous aurez le choix parmi 60 des cryptos les plus populaires, y compris BTC, ETH, DOGE, LTC, et bien plus.

Autre bon point : il n’y a aucun minimum de retrait (ni de dépôt), mais en contrepartie ce casino bitcoins prélève des frais sur chaque transaction.

Mobile : 4.5/5

Ce casino en ligne ne propose pas d’application dédiée. Mais comme les autres casinos de notre liste, le site est facilement accessible sur téléphone ou tablette.

Nous n’avons pas constaté de latence notable, bien que nous préférions évidemment l’application de Wild Sultan qui est quand même plus agréable.

Service client : 4.8/5

Ce casino en ligne vous permet d’obtenir de l’aide par Live Chat 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour les joueurs modernes, Cloudbet dispose également d’un serveur Discord.

>> Jouer au casino et parier sur vos sports préférés sur Cloudbet >>

Casinos en ligne : mentions honorables

6. Magical Spin – L’un des meilleurs casinos en ligne sur mobile

Avantages :

Plus de 3 000 titres fournis par Quickspin, Play N Go, etc.

Propose une application pour iOS et Android

Bonus de bienvenue allant jusqu’à 3 000 € et 50 free spins

Inconvénients :

Conditions de mise de 60x élevée par rapport à d’autres casinos

La présentation visuelle du site

Le club VIP n’est pas aussi bien que sur d’autres casinos

7. Lucky Treasure – Meilleur casino en ligne pour son gros bonus

Avantages :

Plus de 2 000 jeux en ligne

Fait partie des casinos en ligne fiables depuis 2010

Bonus de 10 000 € + 120 free spins

Inconvénients :

Limite de dépôt de 7 000 € par semaine

Jusqu’à 5 jours de délai pour les retraits

Pas de jeux de casino en direct

8. Azur – Casino en ligne fiable avec un joli thème

Avantages :

Plus de 2 000 jeux fournis par No Limit, Yggdrasil, Evolution, etc.

Un thème estival et agréable à l’œil

Interface ergonomique permettant de voir quels jeux payent le plus sur 24h

Inconvénients :

Impossible de déposer plus de 1 000 €

3 à 7 jours pour les retraits sur ce casino

Pas de paiements en cryptos

9. Arlequin – Casino en ligne fiable sans conditions de mise

Avantages :

Bonus de bienvenue sans condition de mise

4 200 titres fournis par les meilleurs studios

Bonne gamme de jeux gratuits (mode démo)

Inconvénients :

Méthodes de paiement limitées

Nouveau casino en ligne

Limite de retrait de 2 500 € par semaine

10. Lucky 31 – L’un des meilleurs casinos en ligne pour les tournois en français

Avantages :

Des tournois tous les jours avec des prix généreux

Plus de 1 600 titres par Evolution, Swintt, Yggdrasil, etc.

Une roue de la fortune pour obtenir des récompenses

Inconvénients :

Les tournois ne concernent que les machines à sous

Une FAQ moins complète que d’autres casinos

Service client moins rapide que sur d’autres sites de jeux

11. Le Roi Johnny – Meilleur casino en ligne pour les jeux en direct

Avantages :

Plus de 144 jeux de croupier en direct

Free spins sans montant maximum sur ce casino

Jeux Live accessibles sur mobile via le navigateur

Inconvénients :

Offre de bienvenue étalée sur 10 dépôts

Pas le plus beau site de casino

Pas d’appli mobile pour ce casino

12. Tortuga – Meilleur casino en ligne pour les tournois en direct

Avantages :

Plus de 800 titres fournis par Relax Gaming, Boongo, Push Gaming, etc.

Un des meilleurs casinos en ligne pour les tournois

Certains tournois sont créés spécialement pour les VIP

Inconvénients :

Conditions de mise de 40x comme d’autres casinos

Service client du casino disponible de 10h à 22h

Cercle de fidélité qui limite les bonus à un par jour

13. Extra Casino – Casino en ligne fiable avec des Super Points

Avantages :

Plus de 1 500 titres fournis par Yggdrasil, Spinomenal, etc.

Bonus de bienvenue sur les trois premiers dépôts avec 100 tours gratuits

Super Points offrant des free spins sur ce casino

Inconvénients :

Les tournois ne concernent que les machines à sous

Les free spins ont une exigence de mise de 30x

Traduction française moins bien que d’autres casinos

14. Winoui – Casino en ligne fiable offrant de nombreux tours gratuits

Avantages :

Plus de 2 000 titres, fournis par Relax Gaming, Skywind, etc.

Des bonus en cash et des tours gratuits toutes les semaines

Des free spins sans exigence de mise

Inconvénients :

Présentation visuelle du casino qui ne plaira pas à tout le monde

Pas de jeux de croupiers en direct sur ce casino

Nouveau casino créé récemment

15. DublinBet – Casino en ligne fiable

Avantages :

Plus de 1 600 titres fournis par Yggdrasil, Pragmatic Play, etc.

Offre de bienvenue jusqu’à 250 € pour les joueurs

Des prix tous les jours sur les machines à sous sélectionnées

Inconvénients :

Pas de méthodes de paiement en crypto-monnaies

Mise maximale de 5 € avec les bonus sur ce casino

Les bonus cashbacks expirent au bout de 48h

16. Unique Casino – Casino en ligne fiable avec des croupiers en direct

Avantages :

Plus de 1 700 jeux en ligne dont 71 en direct

Ce casino offre 20 free spins sans dépôt

Retraits sans montant minimum

Inconvénients :

Dépôts d’argent limités à 1 000 €

Exigence de mise de 50x sur ce casino

Bonus cashback limités à quatre par mois

17. La Riviera – Casino en ligne fiable avec un bon bonus de bienvenue

Avantages :

Exigence de mise de 30x mieux que d’autres casinos

Bonus de bienvenue offrant 50 free spins et 500 € sur trois dépôts

Dépôts et retraits en BTC

Inconvénients :

De sept à dix jours ouvrés pour un retrait par virement bancaire

Moins de jeux en ligne que d’autres casinos

Pas de croupiers en direct sur ce casino

18. Ma Chance – Casino en ligne en français sans limite de retrait

Avantages :

Roue des bonus offrant des prix au quotidien

Retraits non plafonnés par cryptos et virements bancaires

Service client disponible en français

Inconvénients :

Ce casino met deux jours ouvrés pour traiter les demandes de retraits

Exigence de mise de 90x

Pas d’appli mobile pour ce casino

19. Prince Ali – Casino en ligne fiable avec des milliers de jeux d’argent

Avantages :

Plus de 2 700 jeux d’argent en ligne dont 80 en direct

Pas de conditions de mise

Dépôt minimum de 10 €

Inconvénients :

Programme VIP en développement

Retrait minimum de 50 €

Pas de bonus sans dépôt

20. Fat Boss – L’un des meilleurs casinos en ligne pour les Megaways

Avantages :

Plus de 1 700 titres dont des tables VIP en direct

Système de Super Points offrant des tours gratuits

40 machines à sous Megaways

Inconvénients :

Il faut beaucoup de Super Points pour les meilleures récompenses

Pas de programme VIP contrairement à d’autres casinos

Les tours gratuits doivent être joués sous 48 h

21. Monte Cryptos – L’un des meilleurs casinos en ligne pour les jackpots

Avantages :

Plus de 2 000 titres proposés

Une interface sobre et agréable à parcourir

De nombreux tournois et jackpots pour gagner de l’argent réel

Inconvénients :

Les dépôts cryptos ne sont possibles que via un e-wallet

Des pop-up qui peuvent être agaçantes

Retraits plus lents que sur d’autres casinos en ligne

Meilleur casino en ligne – nos critères d’évaluation

Voici comment nous avons effectué ce classement des meilleurs casinos pour les joueurs francophones.

La sélection de jeux

Le premier critère de sélection d’un casino en ligne est la variété des jeux proposés. Nous avons cherché les établissements qui vous offrent non seulement les meilleurs jeux de casino, mais aussi une grande variété pour ne pas tomber dans l’ennui.

Les bonus et promotions

Pour vous permettre de jouer plus longtemps, ces sites de jeux offrent des bonus de casino. Notre équipe a choisi les offres qui vous confèrent un réel avantage et qui n’ont pas des conditions abusives afin de gagner de l’argent réel.

Les méthodes de paiement

Bien choisir son moyen de paiement, c’est s’assurer la tranquillité d’esprit. Certaines méthodes de paiement ne sont disponibles que pour déposer, d’autres ont des frais et il est parfois difficile de s’y retrouver.

L’expérience mobile

Grâce aux dernières évolutions technologiques, les smartphones sont parfois plus puissants que votre ordinateur. Il serait alors dommage de se priver de pouvoir jouer partout sur ces plateformes, n’est-ce pas ? Nous avons testé les versions mobiles de ces casinos en ligne fiables pour que vous sachiez si jouer où que vous soyez est une possibilité.

Le service client

Il n’y a rien de plus désagréable que de ne pas réussir à faire quelque chose et d’être livré à soi-même. C’est pourquoi nous avons aussi dressé ce comparatif des meilleurs casinos selon leur capacité à aider les joueurs.

Casino en ligne – questions fréquentes de joueurs

Quels sont les meilleurs jeux proposés par les casinos en ligne ?

Dans la plupart des casinos en ligne les jeux sont des variations de ce que l’on trouve dans un casino terrestre. Les meilleurs jeux sont les machines à sous car elles offrent un gameplay simple et intuitif et le format numérique permet l’intégration de superbes animations et de nouvelles mécaniques de jeu.

Le second type de jeu le plus populaire, ce sont les jeux de casino en direct. Ici, l’objectif est de reproduire l’expérience d’un casino en dur avec un croupier humain et d’autres joueurs assis à une table, tout se déroule en temps réel et vous pourrez découvrir des jeux de blackjack, roulette, baccara, poker et autres jeux de tables comme si vous y étiez. Les jeux en direct, ce sont aussi les jeux TV qui reprennent les règles de jeux bien connus comme la roue de la fortune et vous permettent d’y participer.

Si vous souhaitez privilégier une expérience solo, vous pouvez aussi trouver les mêmes jeux de tables en virtuel contre un ordinateur, du vidéo poker, du bingo, des jeux d’arcade et même des paris sportifs sur ces casinos en ligne. Enfin, n’hésitez pas à regarder le taux de redistribution (ou taux de retour au joueur). Ce taux de redistribution varie entre 90 et 99 % et vous indique vos chances de gains.

À noter que les casinos en ligne français légaux ne proposent que des jeux de cercle. Ainsi, les joueurs français jouant sur un casino en ligne légal en France n’auront pas accès aux machines à sous.

Les casinos en ligne proposent-ils des jeux gratuits ?

Oui, les casinos en ligne proposent des jeux gratuits, notamment sur des machines à sous et des jeux de tables qui ne se jouent pas en direct. Certains casinos permettent aux joueurs de lancer un mode démo, mais pas tous. Certaines plateformes proposent même un bonus sans dépôt, mais souvent limité.

Malheureusement, ceci n’est destiné qu’à vous donner un avant-goût du casino et à vous familiariser avec les mécaniques de jeu et cela ne peut pas remplacer l’adrénaline procurée par un jeu en ligne avec de l’argent réel.

Quelle est la meilleure méthode de paiement pour jouer au casino en ligne ?

Les moyens de paiement varient d’un casino en ligne à l’autre, il n’y a donc pas une méthode universellement supérieure pour les joueurs. Toutefois, on peut observer des tendances dans les méthodes proposées par les casinos en ligne. À part pour les opérateurs spécialisés en cryptomonnaies, la plupart du temps les joueurs peuvent utiliser une carte bancaire (Visa, Visa Electron, Mastercard), effectuer des virements bancaires ou bien utiliser des e-wallets. Vous trouverez aussi des cartes prépayées, même si cela est de plus en plus rare, et évidemment les cryptos.

Sur la plupart des sites de jeux, ce sont les cryptos qui sont les plus rapides à traiter, car les fonds n’ont pas à être contrôlés par votre banque (procédé qui peut prendre plusieurs jours). De plus, même si le casino n’applique pas de frais, votre établissement bancaire peut le faire car les casinos en ligne sont basés à l’étranger et la transaction sera considérée comme un paiement international.

Est-il possible de jouer au casino en ligne sur mobile ?

Oui, il est tout à fait possible de jouer depuis votre smartphone ou tablette iOS ou Android. Certains casinos en ligne vous permettront de télécharger une application, mais la plupart du temps, il suffit d’accéder au site depuis votre navigateur internet.

Grâce à la technologie HTML 5, les nouveaux casinos en ligne sont maintenant capables de s’adapter à la taille de votre écran et proposent même des mises en pages plus pratiques pour les écrans tactiles. De même, les développeurs proposent les meilleurs jeux de casino qui peuvent s’afficher en plein écran et avec des contrôles adaptés.

Qu’est-ce qu’une condition de mise sur un casino en ligne ?

Les exigences de mise font partie des conditions que demandent les différents types de casinos en ligne aux joueurs. Pour eux, c’est un moyen de s’assurer que vous n’êtes pas un chasseur de bonus et rester rentables.

Lorsque vous percevez un bonus, le casino vous demandera de jouer la somme donnée et le montant de votre dépôt un certain nombre de fois. Ainsi, si vous avez reçu 10 € sur un dépôt de 10 € et que le casino vous demande de jouer avec une exigence de mise de 10x, vous devrez jouer 200 € avant de pouvoir retirer vos gains [ (10 € + 10 €) x 10 = 200 €].

Puis-je jouer sur ces casinos en ligne en France ?

Malheureusement, les joueurs français ne peuvent pas jouer sur ces casinos en ligne en France car ils ne sont pas agréés par l’ANJ. Comme nous l’expliquons ci-dessous, vous devez donc jouer sur un casino en ligne légal en France. En outre, sachez que les casinos en ligne français ne permettent pas de jouer aux machines à sous. Seuls les jeux de cercle sont autorisés sur les casinos en ligne français.

Comment jouer sur un casino en ligne français ?

Pour jouer sur un casino en ligne français, il faut consulter le site de l’Autorité nationale des jeux. En effet, seuls les casinos en ligne français autorisés par l’ANJ sont disponibles en France. Les casinos de notre liste ne sont pas approuvés par l’ANJ en France.

Comparatif des 5 meilleurs casinos en ligne

Cresus – le meilleur casino dans l’ensemble avec un bonus de 300 € sans conditions de mise et une très bonne réputation.

Wild Sultan – des promos quotidiennes fournissant 20 à 50 % de bonus et des tours gratuits.

Madnix – l’une des meilleures plateformes offrant la possibilité de jouer sur plus de 2 100 machines à sous.

5 Gringos – l’un des meilleurs casinos en matière de sélection, avec plus de 4 000 jeux d’argent.

Cloudbet – un casino permettant également de placer des paris sportifs, avec un gros bonus crypto.

Commencez à jouer sur le casino en ligne Cresus en trois étapes

Cresus Casino est résolument moderne et l’inscription à un casino en ligne n’a jamais été aussi simple. Vous ne nous croyez pas ? Laissez-nous vous prouver que vous pouvez commencer à jouer en trois étapes.

Sélectionnez votre offre de bienvenue

Tout d’abord, cliquez ici pour être éligible au bonus de 300 €. Ensuite, en rejoignant Cresus Casino, vous aurez le choix entre cinq offres. Nous les avons détaillées dans notre évaluation. Après avoir cliqué sur “Rejoindre” en haut à droite de votre écran, le site vous proposera de choisir l’une d’entre elles. Une fois cela fait, vous pouvez passer à l’étape suivante.

Créez votre compte

Le site vous demandera quelques renseignements basiques pour créer votre compte. Dans un premier temps, vous devrez choisir un pseudo et un mot de passe et renseigner votre adresse mail ainsi que votre numéro de mobile. Puis, une seconde page vous demandera vos informations personnelles: nom, prénom, adresse postale, et date de naissance. Voilà votre compte est finalisé!

Effectuez votre premier dépôt et amusez-vous !

Votre compte est créé et il est temps de déposer vos sous pour toucher votre bonus et commencer à jouer dans les meilleures conditions. N’oubliez pas de vous amuser !

Un dernier mot sur les meilleurs casinos en ligne

Vous voulez un casino de qualité avec de nombreux jeux et des offres sensationnelles ? Eh bien, si vous n’avez pas encore choisi, Cresus est la meilleure option selon nous.

Bien entendu, n’hésitez pas à voir ce que propose notre second choix, Wild Sultan, surtout en matière de promotions. Enfin, notre médaillé de bronze Madnix s’adresse à tous les fans de machines à sous qui cherchent des bonus sans conditions de mise.

ATTENTION : Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers. Comme on dit,« le casino est toujours gagnant ».

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro aux jeux, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide. En outre, n’oubliez pas que les sites de jeux sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des casinos mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.

Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.