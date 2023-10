Merchandising – Exit Panini, ORECA gère dorénavant la boutique en ligne de l’Olympique de Marseille

Depuis cet été, l’Olympique de Marseille a changé de prestataire concernant sa boutique en ligne officielle.

Exit Panini, qui avait gratifié l’OM d’une mise en avant « accidentelle » de produits PSG sur son shop il y a deux ans, c’est désormais ORECA qui gère dorénavant l’activité merchandising du club phocéen sur boutique.om.fr via son département Digital Retail.

Un nouveau contrat entre Oreca et l’OM qui a été signé pour 5 saisons, soit jusqu’au moins 2028. « C’est un immense honneur que nous ont fait les dirigeants marseillais en nous accordant leur confiance pour développer cette activité. C’est aussi une grande responsabilité d’être dépositaire, d’une part, de l’expérience supporter d’un club et, d’autre part, d’une marque si emblématique du football et du sport français » explique Jean-Philippe Eddaïkra, Directeur Marketing et Développement du Groupe ORECA, dans un communiqué. « Nous allons nous attacher durant ces 5 saisons à offrir à la communauté la plus fidèle et engagée de France des produits et des services optimaux et ainsi accompagner le club dans son développement vers les sommets. » Depuis 2020, Oreca est notamment l’opérateur de la boutique en ligne de la Fédération Française de Rugby.

Oreca intègre le programme « Treizième Homme » de l’OM

En se rapprochant de l’OM, ORECA intègre ainsi le programme « Treizième Homme » qui rassemble les projets structurants du club (sportifs, sociaux, éducatifs,…) avec un fort impact local.

« Nous sommes très heureux de nous inscrire dans cette dynamique avec le club, étant nous même un acteur du territoire. ORECA est basé à moins de 45 minutes du Centre Robert LouisDreyfus ! » rappelle Raphaël de Chaunac, Vice-Président du Groupe ORECA. « C’est donc logiquement que nous souhaitons nous impliquer sur des actions du club avec lequel nous avons des valeurs et des objectifs communs comme le rayonnement national et international tout en répondant au besoin d’identification fort des Olympiens qui souhaitent porter toujours plus haut les couleurs de Marseille ».

« Nous sommes heureux d’accueillir, à nouveau, un partenaire du club au sein du programme « Treizième Homme ». Pensé et conçu pour rassembler les principaux acteurs locaux autour d’une même ambition, l’engagement du groupe ORECA dans le programme, au-delà de son activité, donne de la continuité à ce que nous sommes en train de bâtir pour le club. » ajoute Pedro Iriondo, directeur général de l’Olympique de Marseille.

