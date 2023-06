Merchandising – Le bracelet Fred « Roland Garros » vendu au prix de 8 910€

Pour cette édition 2023 de Roland Garros, la marque française de joaillerie et d’horlogerie de luxe Fred a conçu deux bracelets aux couleurs du tournoi.

Pour l’un des plus prestigieux tournois du grand chelem, il fallait une collaboration prestigieuse. Le joaillier Fred s’est donc associé à RG pour créer 2 manilles et 4 câbles de 2 couleurs différentes. Issu de sa capsule Force 10, ce modèle est « le bijou sportswear et mixte par excellence » explique la marque.

Pour cette première collection Roland Garros x Fred, le joaillier a opté pour une manille en or jaune de 64 diamants blancs et jaunes, citrines, saphirs jaunes et grenats spessartites à 8 600€ et une autre plus épuré en or blanc à 3 500€. Sur les deux modèles, une petite de balle de tennis forme une partie de la bille latérale. Les cables « bracelets » sont vendus au prix de 310€.

Au total, il faudra donc débourser 8 910€ ou 3 810€ pour vous offrir l’un des bracelets Roland-Garros.

À lire aussi