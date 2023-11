Merchandising – Paris 2024 s’associe à Lunii pour une boîtes à histoires en édition limitée

Lunii sort une « fabrique à histoire » Paris 2024 en édition limitée et un livre audio spécifique aux Jeux Olympiques.

Produit sous licence officielle, la Lunii « Ma Fabrique à Histoires » Paris 2024 affiche des visuels de la mascotte Phryge dans différentes disciplines. Une série limitée mise en vente au prix de 69,90€.

Le livre audio spécifique va lui raconter les histoires des célèbres « Suzanne et Gaston » en version JO. Les deux enfants ont été choisis pour couvrir les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 pour la gazette de leur classe. Les deux héros se baladeront à Paris et dans toute la France pour relater 12 histoires de 12 sports différents et ainsi « faire bouger et rêver les enfants dès 4 ans ».

Parmi ces disciplines, la gymnastique, l’athlétisme, le breaking, le judo, mais aussi l’équitation, le handball, le basketball, le para tir à l’arc, la para natation, ainsi que l’escalade, l’escrime fauteuil et le surf. D’une durée totale d’environ 1h15, le livre audio est vendu au prix de 12,90€.

