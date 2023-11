Merchandising – Victor Wembanyama n’est pas encore le plus gros vendeur de maillots NBA en France

Alors que Victor Wembanyama a débuté sa carrière en NBA le 26 octobre dernier, son impact médiatique et marketing font déjà le bonheur de la ligue américaine et de ses partenaires.

Évidemment, on s’y attendait. L’impact du géant français va être aussi fort en dehors que sur le parquet. Et peut-être même plus. Seulement 11 jours après son premier match dans la prestigieuse ligue de basket, la NBA communique déjà sur quelques chiffres.

D’abord, l’audience. Celle des San Antonio Spurs via le League Pass en France a explosé de 200% depuis son arrivée. Ensuite, les réseaux sociaux. Avec 377 millions de vues sur les différentes vidéos le concernant sur les réseaux NBA et depuis l’application depuis le 1er octobre, c’est le plus haut total pour un joueur cette saison.

Wembanyama, numéro 2 des ventes de maillots en France

Dans les 24h qui ont suivi sa première victoire en NBA avec les Spurs (le 28 octobre face au Rockets de Houston), le Facebook NBA France a enregistré plus de 499 000 vues de vidéos. Soit le total le plus élevé sur ses 5 dernières années.

Enfin, la NBA a également précisé une donnée concernant le merchandising. En 3 mois, Victor Wembanyama occupe la seconde place des joueurs qui vendent le plus de maillots en France sur la plateforme e-commerce nbastore. De quoi ravir Nike, équipementier de la NBA mais également du joueur français.

Sur le parquet, Wemby est le premier rookie depuis Shaquille O’Neal (1992) à accumuler 100 points, 40 rebonds et 10 contres lors de ses cinq premiers matchs. Où va-t-il s’arrêter ?

Wemby hier soir #NBASundays 20 PTS

9 REB

4 AST

5 BLK Premier rookie de San Antonio avec 20 points et 5 contres depuis Tim Duncan. Les Spurs s'inclinent face aux Raptors pic.twitter.com/x72oPIL1FH — NBA France (@NBAFRANCE) November 6, 2023

À lire aussi