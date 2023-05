Mike Maignan – uhlsport : « Que rêver de mieux pour une marque que de s’allier avec un sportif aussi spectaculaire »

Désormais gardien numéro 1 de l’Equipe de France de Football, Mike Maignan peut s’installer durablement dans le paysage sportif français et devenir un partenaire de choix pour les annonceurs.

Grâce à ses récentes performances et des arrêts qui ont fait le tour du monde, que ce soit avec les Bleus ou avec son club de l’AC Milan, Mike Maignan a passé un cap en terme de notoriété auprès du grand public. Pour les plus avertis, le gardien français est aujourd’hui un des meilleurs gardien au monde.

Des performances et un charisme qui permettent à Mike Maignan de faire briller uhlsport, son partenaire pour les gants.

« Nous travaillons avec Mike depuis plus de 10 ans quand il était encore au centre de formation du PSG » nous rappelle Julie Massé, Responsable Marketing et Sponsoring d’uhlsport France. « Nous sommes bien sur extrêmement fiers d’être le partenaire de Mike et mettons tout en œuvre pour qu’il se sente le mieux avec nous et qu’il puisse se concentrer sur sa carrière et ses performances sportives ! Mike est un gros travailleur, il est focus sur ses objectifs sportifs, il se projette et il est ambitieux ! Que rêver de mieux pour une marque de sport que de s’allier avec un sportif aussi spectaculaire, et doté d’un tel mental ! C’est un homme avec des qualités humaines et sportives exceptionnelles, qui tire vers le haut toutes les personnes qui travaillent avec lui. Nous espérons cette collaboration encore très longue avec de nombreux titres à partager ! »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par uhlsport France (@uhlsport.fr)



En France, l’équipementier a réalisé plus de 16,5 millions de chiffre d’affaires en 2022. « En 2022, nous sommes revenus au niveau de 2019 avec plus de 150 000 paires de gants vendues et un prix moyen qui a fortement augmenté. Nous sommes le leader du marché » ajoute Philippe Michel, Directeur Commercial France d’uhlsport. « La partie gardien de but pèse presque 3 millions d’euros avec le textile et protections. Les pré-commandes 2023 sont en très fortes augmentation, boostées bien entendu par Mike Maignan »

Depuis peu, Mike Maignan a désormais une paire de gants signature. En magasin, une version supersoft est vente au prix de 60€, une replique des gants portés sur les pelouses par le gardien de l’AC Milan qui affronte l’Inter en 1/2 finale de l’UEFA Champions League. « Mike porte des gants Absolutgrip HN en match et les supergrip HN à l’échauffement. Il a quelques ajustement liés principalement à sa taille de main mais aussi au niveau du strap avec une seule fermeture velcro quand les gants de la gamme ont une double fermeture » ajoute Julie Massé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mike Maignan (@magicmikemaignan)

Reste à savoir si Mike Maignan souhaite travailler son image de marque et développer des partenariats dans les mois et années à venir…

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter