MLS – Le CF Montréal dévoile son nouveau maillot domicile 3 mois après le début du championnat

Alors que la saison 2023 de Major League Soccer a débuté depuis plus de trois mois, la franchise du CF Montréal vient dévoiler son nouveau maillot domicile.

En février dernier, alors qu’adidas dévoilait les nouveaux maillots des équipes de MLS (contrairement en Europe, les clubs ne changent pas leurs maillots chaque année), l’équipe montréalaise annonçait le report de la présentation de son nouveau maillot « primaire ».

La raison ? La présence d’une inscription dans une langue autochtone sur le maillot qui avait été validée par l’ancienne direction et remise en cause par celle arrivée en 2022. « Dans le cadre de la stratégie entourant le changement d’identité de l’Impact vers Club de Foot Montréal, l’organisation avait décidé d’ajouter sur le maillot primaire de la saison 2023 une inscription dans une langue autochtone. Le Club tient à développer des relations durables et sincères avec les communautés autochtones. La démarche de consultation auprès des communautés autochtones étant toujours en cours, nous avons donc mis une pause sur la distribution de ce maillot. Nous voulons nous assurer d’être à l’écoute et de travailler en collaboration avec les communautés autochtones pour créer conjointement des initiatives concrètes » avait expliqué la franchise de Major League Soccer. A première vue, il semble que la phrase en question ait été définitivement retirée du maillot sur lequel on retrouve BMO comme sponsor face et Telus sur la manche, un contrat en place depuis quelques semaines.

Pour accompagner le reveal de ce nouveau maillot bleu et noir, le CF Montréal qui célèbre ses 30 ans met en scène quelques anciens joueurs du club comme Patrice Bernier, Mauro Biello, Ignacio Piatti, Nevio Pizzolitto et Greg Sutton ainsi que Samuel Piette le capitaine.

D’hier à aujourd’hui, avec le regard porté sur notre avenir. 30 years of history and memories 💙 Achetez le maillot dès samedi au Stade Saputo, lors de notre match présenté par Lait’s Go 🎟️ >>> https://t.co/Z2soPyYM0f#CFMTL @BMOfr pic.twitter.com/xArHSNBdtD — CF Montréal (@cfmontreal) June 8, 2023

Pour rappel, la franchise de Montréal qui a intégré la MLS en 2012 a changé de nom en 2021, devenant le CF Montréal en remplacement de l’Impact de Montréal. Un changement d’identité accompagné d’un logo qui n’aura tenu que quelques mois à l’époque.

