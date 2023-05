MLS – New York City FC dévoile quelques visuels de son nouveau stade à 780 millions de dollars

Le club du New York City FC et ses partenaires ont annoncé la création d’un nouveau quartier moderne à Willets Point (Queens) où se trouvera aussi le nouveau stade de 25 000 places de la franchise de Major League Soccer.

Depuis son entrée en MLS en 2015, New York City FC partageait avec les Yankees (dont les dirigeants du club de foot sont actionnaires minoritaires) le Yankee Stadium, originellement destiné au baseball. Mais cette situation va bientôt changer. En 2027, le club, membre du City Football Group aura son propre stade.

Situé dans le Queens, c’est dans le quartier de Willets Point que le NYCFC va poser bagages. Anciennement appelée « le Triangle de fer », cette zone industrielle était un quartier désaffecté réputé sale et bruyant. Pas vraiment recommandé aux touristes. Jusqu’à ce que la municipalité décide de lui offrir une seconde vie. Ainsi, en plus du stade de 25 000 places, Willets Point va reprendre vie grâce à la construction de 2 500 logements dit « abordables » et « construit selon les principes d’urbanisme du 21e siècle adaptés aux piétons ».

Plus qu’un nouveau stade, une nouvelle ville

Hôtel de 250 chambres avec magasins au rez-de-chaussée, école de 650 places, 3 700m2 d’espace public ouvert, allée 100% piétonne, espaces vert et différents commerces dans la ville… Plus qu’un simple stade, c’est une véritable « ville » qui verra le jour. Un projet ambitieux à 780 millions de dollars.

Hier, l’entreprise Related, la société Sterling Equities ainsi que le club de New York City, associés dans ce projet, se sont réunis pour en partager les dernières avancées. Queens Development Group, une joint-venture entre des sociétés liées et Sterling Equities, supervisera le développement du stade et du quartier. L’ensemble du projet entrera dans le processus d’approbation de la procédure d’examen uniforme de l’utilisation des terres (ULURP) plus tard cette année et examiné par la Commission de conception publique de la ville de New York.

New York City FC veut également faire de ce nouveau quartier le siège de sa fondation « City in the Community ». Bien que le design du stade ne soit pas encore finalisé, il est dès à présent possible d’obtenir un abonnement classique ou « premium hospitalité ». Un stade qui n’a pour l’instant pas de nom, mais qui, a en croire les images 3D, aura le naming d’un sponsor.

