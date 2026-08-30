VOIR MONACO - OM EN DIRECT

L’AS Monaco reçoit l’Olympique de Marseille ce dimanche 30 août 2026 à l’occasion de la 2e journée de Ligue 1. Une affiche très attendue au Stade Louis-II. Découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne regarder Monaco – OM en direct.

À quelle heure regarder Monaco – OM ?

Le coup d’envoi du match entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille est programmé ce dimanche 30 août 2026 à 20h45, au Stade Louis-II.

Cette rencontre vient clôturer la 2e journée de Ligue 1.

Sur quelle chaîne regarder Monaco – OM ?

Le match Monaco – OM sera diffusé en direct sur Ligue 1+, le nouveau diffuseur de l’intégralité du championnat de France pour la saison 2026-2027.

La rencontre est plus précisément annoncée sur Ligue 1+ 2, avec une prise d’antenne permettant aux abonnés de suivre le choc entre Monégasques et Marseillais.

Monaco – OM : les informations TV

Match : AS Monaco – Olympique de Marseille

Compétition : Ligue 1 – 2e journée

Date : dimanche 30 août 2026

Heure : 20h45

Stade : Stade Louis-II, Monaco

Diffusion TV : Ligue 1+ / DAZN

DAZN et Ligue 1+ : une offre pour suivre la Ligue 1 et le football européen

Pour la saison 2026-2027, DAZN propose une offre couplée avec Ligue 1+ permettant de réunir au sein d’un même abonnement l’intégralité de la Ligue 1 et le catalogue sportif de DAZN. Jusqu’au 6 septembre 2026 inclus, cette formule est proposée au tarif promotionnel de 14,99 euros par mois pendant trois mois, puis 22,99 euros par mois pendant neuf mois, avec un engagement de 12 mois.

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Un premier gros test pour Monaco et Marseille

Après une première journée réussie des deux côtés, Monaco et l’OM se retrouvent déjà pour l’un des premiers chocs de la saison.

Marseille arrive en Principauté après avoir largement dominé Strasbourg (4-0) lors de la première journée. Monaco s’est également imposé pour son entrée en lice, sur la pelouse du Havre.

L’historique récent au Stade Louis-II est favorable aux Monégasques : l’ASM reste sur trois victoires à domicile face à Marseille en Ligue 1.

Rendez-vous donc ce dimanche à 20h45 sur Ligue 1+ pour suivre Monaco – OM en direct.