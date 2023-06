Naming – La Solitaire du Figaro signe avec PAPREC jusqu’en 2027

Hier, OC Sport Pen Duick a dévoilé le nouveau partenaire-titre de La Solitaire du Figaro jusqu’en 2027.

Partenaire principal depuis 2022, la société Paprec renforce son engagement en devenant le nouveau Namer de la course au large qui devient La Solitaire du Figaro PAPREC. Le départ de l’édition 2023 sera donné de Caen le 27 août prochain.

Dans le cadre de ce nouveau contrat de Naming, la course a dévoilé sa nouvelle identité visuelle. Pour réaliser le nouveau logo, l’organisation a travaillé avec l’agence Logo (Guillaume Verdon). « Le nom du Partenaire Titre est surmonté d’un monogramme représentant le Figaro BENETEAU 3, encadré par un S qui symbolise la marque « La Solitaire du Figaro », ainsi que le parcours de la course. Sa partie supérieure représente de son côté le spi déployé de ce bateau monotype. Les dynamiques obliques du logo permettent quant à elles de mettre en évidence la vitesse de ces bateaux à foils. Enfin, la couronne symbolise le fait que La Solitaire du Figaro PAPREC soit considérée comme la course reine du Championnat de France Elite de Course au Large, l’excellence de l’épreuve et le fait que les meilleurs skippers y ont fait leurs armes. Une dimension qui fait écho au claim de la course : « Ici naissent les légendes » »

Par le passé, la course de La Solitaire du Figaro a eu des contrats de Naming avec des marques comme Urgo, Eric Bompard cachemire, Suzuki, Afflelou…

« La Solitaire du Figaro est une course au large avec un niveau de compétition très relevé et des batailles très disputées. C’est une régate qui symbolise l’idéal de la méritocratie : les budgets nécessaires restent accessibles pour participer en tant que coureur. À armes égales, c’est le talent du marin, mélange de travail acharné et d’aptitudes naturelles, qui fait toute la différence » explique Sébastien Petithuguenin, Directeur Général de PAPREC, dans un communiqué. « Paprec est aussi heureux de s’associer à une course dont le caractère durable n’est plus à démontrer. En effet, les Figaro BENETEAU 3 sont des bateaux construits en France et nés pour durer longtemps. Enfin, dans le temps, Paprec souhaite, avec sa vision de long terme ; réfléchir à l’évolution des courses courues en Figaro avec les organisateurs et les membres de la Classe Figaro Bénéteau pour que cette dernière continue d’attirer les meilleurs marins ».